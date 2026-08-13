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SE30: Sweden 30 Index
3295.66 SEK 12.99 (0.39%)
版块: 指数 基础: 瑞典克朗 盈利货币: 瑞典克朗
今日SE30汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点3295.37和高点3299.28进行交易。
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常见问题解答
如何投资SE30指数？
投资Sweden 30 Index指数意味着分析2617.51 - 3348.07和当前3295.66。24.84%和2159也显示了市场表现。请立即关注SE30的实时图表更新。
今天Sweden 30 Index的价格是多少？
SE30指数目前为3295.66。它在3295.37 - 3299.28范围内交易，而与3308.65的比较显示了方向。探索Sweden 30 Index实时价格图表，了解每日变化。
Sweden 30 Index指数有史以来的最高值是多少？
SE30指数达到最高点3348.07。在2617.51 - 3348.07内，比较3295.66和-0.03%有助于了解动量。使用实时图表跟踪SE30表现。
SE30指数有史以来的最低值是多少？
SE30指数在2617.51 - 3348.07内跌至2617.51的低点。与3295.66和4.36%一起，它反映了长期风险。观看Sweden 30 Index在图表上的实时移动以了解更多详细信息。