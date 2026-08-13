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SE30: Sweden 30 Index

3295.66 SEK 12.99 (0.39%)
版块: 指数 基础: 瑞典克朗 盈利货币: 瑞典克朗

今日SE30汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点3295.37和高点3299.28进行交易。

关注Sweden 30 Index动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

如何投资SE30指数？

投资Sweden 30 Index指数意味着分析2617.51 - 3348.07和当前3295.66。24.84%和2159也显示了市场表现。请立即关注SE30的实时图表更新。

今天Sweden 30 Index的价格是多少？

SE30指数目前为3295.66。它在3295.37 - 3299.28范围内交易，而与3308.65的比较显示了方向。探索Sweden 30 Index实时价格图表，了解每日变化。

Sweden 30 Index指数有史以来的最高值是多少？

SE30指数达到最高点3348.07。在2617.51 - 3348.07内，比较3295.66和-0.03%有助于了解动量。使用实时图表跟踪SE30表现。

SE30指数有史以来的最低值是多少？

SE30指数在2617.51 - 3348.07内跌至2617.51的低点。与3295.66和4.36%一起，它反映了长期风险。观看Sweden 30 Index在图表上的实时移动以了解更多详细信息。

日范围
3295.37 3299.28
年范围
2617.51 3348.07
前一天收盘价
3308.65
开盘价
3296.66
卖价
3295.66
买价
3295.96
最低价
3295.37
最高价
3299.28
交易量
2.159 K
日变化
-0.39%
月变化
0.89%
6个月变化
4.36%
年变化
24.84%
13 八月, 星期四
06:00
SEK
CPI 月率m/m
实际值
-0.3%
预测值
0.9%
前值
0.4%
06:00
SEK
CPI 年率y/y
实际值
0.2%
预测值
0.4%
前值
0.7%