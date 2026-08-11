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SA40: South Africa 40 Index

109909.70 ZAR 2880.90 (2.69%)
Сектор: Индекс Базовая: Южноафриканский ранд Валюта прибыли: Южноафриканский ранд

Стоимость SA40 за сегодня изменилась на 2.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107251.70 ZAR, а максимальная — 109977.20 ZAR.

Следите за динамикой цен на Индекс South Africa 40. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Южноафриканский рэнд в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как инвестировать в индекс SA40?

Инвестирование в индекс South Africa 40 Index (SA40) подразумевает анализ 95408.40 - 121280.40 и текущей 109909.70. 14.24% и 13317 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения SA40 на графике в реальном времени.

Какова цена South Africa 40 Index сегодня?

Индекс SA40 в настоящее время составляет 109909.70. Торгуется в пределах 107251.70 - 109977.20, сравнение с 107028.80 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены South Africa 40 Index на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение индекса South Africa 40 Index за всю историю?

Индекс SA40 достигал 121280.40 на пике. В пределах 95408.40 - 121280.40 сравнение 109909.70 и 2.47% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику SA40 на графике в реальном времени.

Каким было минимальное значение индекса SA40 за всю историю?

Индекс SA40 достигал минимума в 95408.40 в пределах 95408.40 - 121280.40. Он отражает долгосрочные риски наряду с 109909.70 и -8.82%. Детально движение South Africa 40 Index можно увидеть на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
107251.70 109977.20
Годовой диапазон
95408.40 121280.40
Предыдущее закрытие
107028.80
Open
107257.80
Bid
109909.70
Ask
109910.00
Low
107251.70
High
109977.20
Объем
13.317 K
Дневное изменение
2.69%
Месячное изменение
5.50%
6-месячное изменение
-8.82%
Годовое изменение
14.24%
11 августа, вторник