Стоимость SA40 за сегодня изменилась на 2.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107251.70 ZAR, а максимальная — 109977.20 ZAR.

Следите за динамикой цен на Индекс South Africa 40. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Южноафриканский рэнд в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.