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SA40: South Africa 40 Index
Стоимость SA40 за сегодня изменилась на 2.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107251.70 ZAR, а максимальная — 109977.20 ZAR.
Следите за динамикой цен на Индекс South Africa 40. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Южноафриканский рэнд в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Как инвестировать в индекс SA40?
Инвестирование в индекс South Africa 40 Index (SA40) подразумевает анализ 95408.40 - 121280.40 и текущей 109909.70. 14.24% и 13317 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения SA40 на графике в реальном времени.
Какова цена South Africa 40 Index сегодня?
Индекс SA40 в настоящее время составляет 109909.70. Торгуется в пределах 107251.70 - 109977.20, сравнение с 107028.80 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены South Africa 40 Index на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение индекса South Africa 40 Index за всю историю?
Индекс SA40 достигал 121280.40 на пике. В пределах 95408.40 - 121280.40 сравнение 109909.70 и 2.47% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику SA40 на графике в реальном времени.
Каким было минимальное значение индекса SA40 за всю историю?
Индекс SA40 достигал минимума в 95408.40 в пределах 95408.40 - 121280.40. Он отражает долгосрочные риски наряду с 109909.70 и -8.82%. Детально движение South Africa 40 Index можно увидеть на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 107028.80
- Open
- 107257.80
- Bid
- 109909.70
- Ask
- 109910.00
- Low
- 107251.70
- High
- 109977.20
- Объем
- 13.317 K
- Дневное изменение
- 2.69%
- Месячное изменение
- 5.50%
- 6-месячное изменение
- -8.82%
- Годовое изменение
- 14.24%