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SA40: South Africa 40 Index

107664.10 ZAR 226.50 (0.21%)
版块: 指数 基础: 南非兰特 盈利货币: 南非兰特

今日SA40价格已更改-0.21%。当日，以低点107553.20 ZAR和高点108093.60 ZAR进行交易。

关注南非40指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去南非兰特价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

如何投资SA40指数？

投资South Africa 40 Index指数意味着分析95408.40 - 121280.40和当前107664.10。11.91%和2674也显示了市场表现。请立即关注SA40的实时图表更新。

今天South Africa 40 Index的价格是多少？

SA40指数目前为107664.10。它在107553.20 - 108093.60范围内交易，而与107890.60的比较显示了方向。探索South Africa 40 Index实时价格图表，了解每日变化。

South Africa 40 Index指数有史以来的最高值是多少？

SA40指数达到最高点121280.40。在95408.40 - 121280.40内，比较107664.10和-0.30%有助于了解动量。使用实时图表跟踪SA40表现。

SA40指数有史以来的最低值是多少？

SA40指数在95408.40 - 121280.40内跌至95408.40的低点。与107664.10和-10.68%一起，它反映了长期风险。观看South Africa 40 Index在图表上的实时移动以了解更多详细信息。

日范围
107553.20 108093.60
年范围
95408.40 121280.40
前一天收盘价
107890.60
开盘价
107991.90
卖价
107664.10
买价
107664.40
最低价
107553.20
最高价
108093.60
交易量
2.674 K
日变化
-0.21%
月变化
3.35%
6个月变化
-10.68%
年变化
11.91%
13 八月, 星期四