Стоимость NOR25 за сегодня изменилась на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1966.51 NOK, а максимальная — 1976.86 NOK.

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