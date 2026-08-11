- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NOR25: Norway 25 Index
Стоимость NOR25 за сегодня изменилась на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1966.51 NOK, а максимальная — 1976.86 NOK.
Следите за динамикой цен на Индекс Norway 25. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Норвежская крона в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Как инвестировать в индекс NOR25?
Инвестирование в индекс Norway 25 Index (NOR25) подразумевает анализ 1489.32 - 2055.25 и текущей 1968.82. 26.49% и 2134 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения NOR25 на графике в реальном времени.
Какова цена Norway 25 Index сегодня?
Индекс NOR25 в настоящее время составляет 1968.82. Торгуется в пределах 1966.51 - 1976.86, сравнение с 1966.35 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Norway 25 Index на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение индекса Norway 25 Index за всю историю?
Индекс NOR25 достигал 2055.25 на пике. В пределах 1489.32 - 2055.25 сравнение 1968.82 и -0.04% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику NOR25 на графике в реальном времени.
Каким было минимальное значение индекса NOR25 за всю историю?
Индекс NOR25 достигал минимума в 1489.32 в пределах 1489.32 - 2055.25. Он отражает долгосрочные риски наряду с 1968.82 и 5.69%. Детально движение Norway 25 Index можно увидеть на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 1966.35
- Open
- 1969.57
- Bid
- 1968.82
- Ask
- 1969.12
- Low
- 1966.51
- High
- 1976.86
- Объем
- 2.134 K
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 1.38%
- 6-месячное изменение
- 5.69%
- Годовое изменение
- 26.49%