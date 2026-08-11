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NOR25: Norway 25 Index

1968.82 NOK 2.47 (0.13%)
Сектор: Индекс Базовая: Норвежская крона Валюта прибыли: Норвежская крона

Стоимость NOR25 за сегодня изменилась на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1966.51 NOK, а максимальная — 1976.86 NOK.

Следите за динамикой цен на Индекс Norway 25. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Норвежская крона в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как инвестировать в индекс NOR25?

Инвестирование в индекс Norway 25 Index (NOR25) подразумевает анализ 1489.32 - 2055.25 и текущей 1968.82. 26.49% и 2134 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения NOR25 на графике в реальном времени.

Какова цена Norway 25 Index сегодня?

Индекс NOR25 в настоящее время составляет 1968.82. Торгуется в пределах 1966.51 - 1976.86, сравнение с 1966.35 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Norway 25 Index на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение индекса Norway 25 Index за всю историю?

Индекс NOR25 достигал 2055.25 на пике. В пределах 1489.32 - 2055.25 сравнение 1968.82 и -0.04% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику NOR25 на графике в реальном времени.

Каким было минимальное значение индекса NOR25 за всю историю?

Индекс NOR25 достигал минимума в 1489.32 в пределах 1489.32 - 2055.25. Он отражает долгосрочные риски наряду с 1968.82 и 5.69%. Детально движение Norway 25 Index можно увидеть на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
1966.51 1976.86
Годовой диапазон
1489.32 2055.25
Предыдущее закрытие
1966.35
Open
1969.57
Bid
1968.82
Ask
1969.12
Low
1966.51
High
1976.86
Объем
2.134 K
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
1.38%
6-месячное изменение
5.69%
Годовое изменение
26.49%
11 августа, вторник