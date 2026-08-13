货币 / NOR25
NOR25: Norway 25 Index
1994.55 NOK 4.23 (0.21%)
版块: 指数 基础: 挪威克朗 盈利货币: 挪威克朗
今日NOR25价格已更改0.21%。当日，以低点1992.69 NOK和高点1999.44 NOK进行交易。
关注挪威25指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去挪威克朗价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
如何投资NOR25指数？
投资Norway 25 Index指数意味着分析1489.32 - 2055.25和当前1994.55。28.14%和964也显示了市场表现。请立即关注NOR25的实时图表更新。
今天Norway 25 Index的价格是多少？
NOR25指数目前为1994.55。它在1992.69 - 1999.44范围内交易，而与1990.32的比较显示了方向。探索Norway 25 Index实时价格图表，了解每日变化。
Norway 25 Index指数有史以来的最高值是多少？
NOR25指数达到最高点2055.25。在1489.32 - 2055.25内，比较1994.55和-0.21%有助于了解动量。使用实时图表跟踪NOR25表现。
NOR25指数有史以来的最低值是多少？
NOR25指数在1489.32 - 2055.25内跌至1489.32的低点。与1994.55和7.07%一起，它反映了长期风险。观看Norway 25 Index在图表上的实时移动以了解更多详细信息。
日范围
1992.69 1999.44
年范围
1489.32 2055.25
- 前一天收盘价
- 1990.32
- 开盘价
- 1998.80
- 卖价
- 1994.55
- 买价
- 1994.85
- 最低价
- 1992.69
- 最高价
- 1999.44
- 交易量
- 964
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 2.70%
- 6个月变化
- 7.07%
- 年变化
- 28.14%
13 八月, 星期四