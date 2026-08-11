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MIDDE50: Germany Mid 50 Index

32317.00 EUR 192.40 (0.59%)
Сектор: Индекс Базовая: Евро Валюта прибыли: Евро

Курс MIDDE50 за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32260.70, а максимальная — 32516.30.

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Часто задаваемые вопросы

Как инвестировать в индекс MIDDE50?

Инвестирование в индекс Germany Mid 50 Index (MIDDE50) подразумевает анализ 26472.10 - 33539.00 и текущей 32317.00. 6.77% и 1303 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения MIDDE50 на графике в реальном времени.

Какова цена Germany Mid 50 Index сегодня?

Индекс MIDDE50 в настоящее время составляет 32317.00. Торгуется в пределах 32260.70 - 32516.30, сравнение с 32509.40 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Germany Mid 50 Index на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение индекса Germany Mid 50 Index за всю историю?

Индекс MIDDE50 достигал 33539.00 на пике. В пределах 26472.10 - 33539.00 сравнение 32317.00 и -0.60% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику MIDDE50 на графике в реальном времени.

Каким было минимальное значение индекса MIDDE50 за всю историю?

Индекс MIDDE50 достигал минимума в 26472.10 в пределах 26472.10 - 33539.00. Он отражает долгосрочные риски наряду с 32317.00 и 5.48%. Детально движение Germany Mid 50 Index можно увидеть на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
32260.70 32516.30
Годовой диапазон
26472.10 33539.00
Предыдущее закрытие
32509.40
Open
32511.30
Bid
32317.00
Ask
32317.30
Low
32260.70
High
32516.30
Объем
1.303 K
Дневное изменение
-0.59%
Месячное изменение
-0.09%
6-месячное изменение
5.48%
Годовое изменение
6.77%
11 августа, вторник