Курс MIDDE50 за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32260.70, а максимальная — 32516.30.

Следите за динамикой Germany Mid 50 Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.