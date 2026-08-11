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MIDDE50: Germany Mid 50 Index
Курс MIDDE50 за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32260.70, а максимальная — 32516.30.
Следите за динамикой Germany Mid 50 Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Как инвестировать в индекс MIDDE50?
Инвестирование в индекс Germany Mid 50 Index (MIDDE50) подразумевает анализ 26472.10 - 33539.00 и текущей 32317.00. 6.77% и 1303 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения MIDDE50 на графике в реальном времени.
Какова цена Germany Mid 50 Index сегодня?
Индекс MIDDE50 в настоящее время составляет 32317.00. Торгуется в пределах 32260.70 - 32516.30, сравнение с 32509.40 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Germany Mid 50 Index на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение индекса Germany Mid 50 Index за всю историю?
Индекс MIDDE50 достигал 33539.00 на пике. В пределах 26472.10 - 33539.00 сравнение 32317.00 и -0.60% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику MIDDE50 на графике в реальном времени.
Каким было минимальное значение индекса MIDDE50 за всю историю?
Индекс MIDDE50 достигал минимума в 26472.10 в пределах 26472.10 - 33539.00. Он отражает долгосрочные риски наряду с 32317.00 и 5.48%. Детально движение Germany Mid 50 Index можно увидеть на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 32509.40
- Open
- 32511.30
- Bid
- 32317.00
- Ask
- 32317.30
- Low
- 32260.70
- High
- 32516.30
- Объем
- 1.303 K
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- -0.09%
- 6-месячное изменение
- 5.48%
- Годовое изменение
- 6.77%