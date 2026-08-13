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MIDDE50: Germany Mid 50 Index
32397.80 EUR 53.40 (0.17%)
版块: 指数 基础: 欧元 盈利货币: 欧元
今日MIDDE50汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点31725.50和高点32413.20进行交易。
关注Germany Mid 50 Index动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
如何投资MIDDE50指数？
投资Germany Mid 50 Index指数意味着分析26472.10 - 33539.00和当前32397.80。7.03%和557也显示了市场表现。请立即关注MIDDE50的实时图表更新。
今天Germany Mid 50 Index的价格是多少？
MIDDE50指数目前为32397.80。它在31725.50 - 32413.20范围内交易，而与32344.40的比较显示了方向。探索Germany Mid 50 Index实时价格图表，了解每日变化。
Germany Mid 50 Index指数有史以来的最高值是多少？
MIDDE50指数达到最高点33539.00。在26472.10 - 33539.00内，比较32397.80和1.80%有助于了解动量。使用实时图表跟踪MIDDE50表现。
MIDDE50指数有史以来的最低值是多少？
MIDDE50指数在26472.10 - 33539.00内跌至26472.10的低点。与32397.80和5.74%一起，它反映了长期风险。观看Germany Mid 50 Index在图表上的实时移动以了解更多详细信息。
日范围
31725.50 32413.20
年范围
26472.10 33539.00
- 前一天收盘价
- 32344.40
- 开盘价
- 31825.20
- 卖价
- 32397.80
- 买价
- 32398.10
- 最低价
- 31725.50
- 最高价
- 32413.20
- 交易量
- 557
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- 5.74%
- 年变化
- 7.03%
13 八月, 星期四
07:00
EUR
- 实际值
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- 预测值
- 3.5%
- 前值
- 3.5%
07:00
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- 预测值
- 3.8%
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- 3.8%
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