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EUSTX50: Euro Stoxx 50
Стоимость EUSTX50 за сегодня изменилась на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6523.1 EUR, а максимальная — 6549.1 EUR.
Следите за динамикой цен на Индекс Euro Stoxx 50. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Как инвестировать в индекс EUSTX50?
Инвестирование в индекс Euro Stoxx 50 (EUSTX50) подразумевает анализ 5288.9 - 6565.1 и текущей 6545.3. 22.00% и 1685 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения EUSTX50 на графике в реальном времени.
Какова цена Euro Stoxx 50 сегодня?
Индекс EUSTX50 в настоящее время составляет 6545.3. Торгуется в пределах 6523.1 - 6549.1, сравнение с 6537.1 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Euro Stoxx 50 на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение индекса Euro Stoxx 50 за всю историю?
Индекс EUSTX50 достигал 6565.1 на пике. В пределах 5288.9 - 6565.1 сравнение 6545.3 и 0.06% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику EUSTX50 на графике в реальном времени.
Каким было минимальное значение индекса EUSTX50 за всю историю?
Индекс EUSTX50 достигал минимума в 5288.9 в пределах 5288.9 - 6565.1. Он отражает долгосрочные риски наряду с 6545.3 и 8.20%. Детально движение Euro Stoxx 50 можно увидеть на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 6537.1
- Open
- 6541.1
- Bid
- 6545.3
- Ask
- 6548.3
- Low
- 6523.1
- High
- 6549.1
- Объем
- 1.685 K
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 2.21%
- 6-месячное изменение
- 8.20%
- Годовое изменение
- 22.00%