КотировкиРазделы
Валюты / EUSTX50
Назад в Индексы

EUSTX50: Euro Stoxx 50

6545.3 EUR 8.2 (0.13%)
Сектор: Индекс Базовая: Евро Валюта прибыли: Евро

Стоимость EUSTX50 за сегодня изменилась на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6523.1 EUR, а максимальная — 6549.1 EUR.

Следите за динамикой цен на Индекс Euro Stoxx 50. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Как инвестировать в индекс EUSTX50?

Инвестирование в индекс Euro Stoxx 50 (EUSTX50) подразумевает анализ 5288.9 - 6565.1 и текущей 6545.3. 22.00% и 1685 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения EUSTX50 на графике в реальном времени.

Какова цена Euro Stoxx 50 сегодня?

Индекс EUSTX50 в настоящее время составляет 6545.3. Торгуется в пределах 6523.1 - 6549.1, сравнение с 6537.1 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Euro Stoxx 50 на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение индекса Euro Stoxx 50 за всю историю?

Индекс EUSTX50 достигал 6565.1 на пике. В пределах 5288.9 - 6565.1 сравнение 6545.3 и 0.06% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику EUSTX50 на графике в реальном времени.

Каким было минимальное значение индекса EUSTX50 за всю историю?

Индекс EUSTX50 достигал минимума в 5288.9 в пределах 5288.9 - 6565.1. Он отражает долгосрочные риски наряду с 6545.3 и 8.20%. Детально движение Euro Stoxx 50 можно увидеть на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
6523.1 6549.1
Годовой диапазон
5288.9 6565.1
Предыдущее закрытие
6537.1
Open
6541.1
Bid
6545.3
Ask
6548.3
Low
6523.1
High
6549.1
Объем
1.685 K
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
2.21%
6-месячное изменение
8.20%
Годовое изменение
22.00%
11 августа, вторник