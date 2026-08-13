今日EUSTX50价格已更改0.11%。当日，以低点6546.1 EUR和高点6578.4 EUR进行交易。

关注欧盟50指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去欧元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。