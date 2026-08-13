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EUSTX50: Euro Stoxx 50
6557.4 EUR 7.3 (0.11%)
版块: 指数 基础: 欧元 盈利货币: 欧元
今日EUSTX50价格已更改0.11%。当日，以低点6546.1 EUR和高点6578.4 EUR进行交易。
关注欧盟50指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去欧元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
如何投资EUSTX50指数？
投资Euro Stoxx 50指数意味着分析5288.9 - 6583.4和当前6557.4。22.23%和2512也显示了市场表现。请立即关注EUSTX50的实时图表更新。
今天Euro Stoxx 50的价格是多少？
EUSTX50指数目前为6557.4。它在6546.1 - 6578.4范围内交易，而与6550.1的比较显示了方向。探索Euro Stoxx 50实时价格图表，了解每日变化。
Euro Stoxx 50指数有史以来的最高值是多少？
EUSTX50指数达到最高点6583.4。在5288.9 - 6583.4内，比较6557.4和0.05%有助于了解动量。使用实时图表跟踪EUSTX50表现。
EUSTX50指数有史以来的最低值是多少？
EUSTX50指数在5288.9 - 6583.4内跌至5288.9的低点。与6557.4和8.40%一起，它反映了长期风险。观看Euro Stoxx 50在图表上的实时移动以了解更多详细信息。
日范围
6546.1 6578.4
年范围
5288.9 6583.4
- 前一天收盘价
- 6550.1
- 开盘价
- 6554.1
- 卖价
- 6557.4
- 买价
- 6560.4
- 最低价
- 6546.1
- 最高价
- 6578.4
- 交易量
- 2.512 K
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 2.40%
- 6个月变化
- 8.40%
- 年变化
- 22.23%
13 八月, 星期四
07:00
EUR
- 实际值
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- 预测值
- 3.5%
- 前值
- 3.5%
07:00
EUR
- 实际值
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- 预测值
- 3.8%
- 前值
- 3.8%
09:00
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- 实际值
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