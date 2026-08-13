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EUSTX50: Euro Stoxx 50

6557.4 EUR 7.3 (0.11%)
版块: 指数 基础: 欧元 盈利货币: 欧元

今日EUSTX50价格已更改0.11%。当日，以低点6546.1 EUR和高点6578.4 EUR进行交易。

关注欧盟50指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去欧元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

如何投资EUSTX50指数？

投资Euro Stoxx 50指数意味着分析5288.9 - 6583.4和当前6557.4。22.23%和2512也显示了市场表现。请立即关注EUSTX50的实时图表更新。

今天Euro Stoxx 50的价格是多少？

EUSTX50指数目前为6557.4。它在6546.1 - 6578.4范围内交易，而与6550.1的比较显示了方向。探索Euro Stoxx 50实时价格图表，了解每日变化。

Euro Stoxx 50指数有史以来的最高值是多少？

EUSTX50指数达到最高点6583.4。在5288.9 - 6583.4内，比较6557.4和0.05%有助于了解动量。使用实时图表跟踪EUSTX50表现。

EUSTX50指数有史以来的最低值是多少？

EUSTX50指数在5288.9 - 6583.4内跌至5288.9的低点。与6557.4和8.40%一起，它反映了长期风险。观看Euro Stoxx 50在图表上的实时移动以了解更多详细信息。

日范围
6546.1 6578.4
年范围
5288.9 6583.4
前一天收盘价
6550.1
开盘价
6554.1
卖价
6557.4
买价
6560.4
最低价
6546.1
最高价
6578.4
交易量
2.512 K
日变化
0.11%
月变化
2.40%
6个月变化
8.40%
年变化
22.23%
13 八月, 星期四
07:00
EUR
CPI 年率y/y
实际值
预测值
3.5%
前值
3.5%
07:00
EUR
HICP年率y/y
实际值
预测值
3.8%
前值
3.8%
09:00
EUR
工业生产指数月率m/m
实际值
预测值
-0.1%
前值
-0.2%