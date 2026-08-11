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CHINAH: Hong Kong China H-shares Index

8539.95 HKD 97.11 (1.12%)
Сектор: Индекс Базовая: Гонконгский доллар Валюта прибыли: Гонконгский доллар

Курс CHINAH за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8537.97, а максимальная — 8678.80.

Следите за динамикой Hong Kong China H-shares Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как инвестировать в индекс CHINAH?

Инвестирование в индекс Hong Kong China H-shares Index (CHINAH) подразумевает анализ 7402.95 - 9773.73 и текущей 8539.95. -7.59% и 49053 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения CHINAH на графике в реальном времени.

Какова цена Hong Kong China H-shares Index сегодня?

Индекс CHINAH в настоящее время составляет 8539.95. Торгуется в пределах 8537.97 - 8678.80, сравнение с 8637.06 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Hong Kong China H-shares Index на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение индекса Hong Kong China H-shares Index за всю историю?

Индекс CHINAH достигал 9773.73 на пике. В пределах 7402.95 - 9773.73 сравнение 8539.95 и -1.32% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику CHINAH на графике в реальном времени.

Каким было минимальное значение индекса CHINAH за всю историю?

Индекс CHINAH достигал минимума в 7402.95 в пределах 7402.95 - 9773.73. Он отражает долгосрочные риски наряду с 8539.95 и -2.43%. Детально движение Hong Kong China H-shares Index можно увидеть на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
8537.97 8678.80
Годовой диапазон
7402.95 9773.73
Предыдущее закрытие
8637.06
Open
8653.80
Bid
8539.95
Ask
8540.25
Low
8537.97
High
8678.80
Объем
49.053 K
Дневное изменение
-1.12%
Месячное изменение
-0.91%
6-месячное изменение
-2.43%
Годовое изменение
-7.59%
11 августа, вторник