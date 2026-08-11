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CHINAH: Hong Kong China H-shares Index
Курс CHINAH за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8537.97, а максимальная — 8678.80.
Следите за динамикой Hong Kong China H-shares Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Как инвестировать в индекс CHINAH?
Инвестирование в индекс Hong Kong China H-shares Index (CHINAH) подразумевает анализ 7402.95 - 9773.73 и текущей 8539.95. -7.59% и 49053 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения CHINAH на графике в реальном времени.
Какова цена Hong Kong China H-shares Index сегодня?
Индекс CHINAH в настоящее время составляет 8539.95. Торгуется в пределах 8537.97 - 8678.80, сравнение с 8637.06 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Hong Kong China H-shares Index на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение индекса Hong Kong China H-shares Index за всю историю?
Индекс CHINAH достигал 9773.73 на пике. В пределах 7402.95 - 9773.73 сравнение 8539.95 и -1.32% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику CHINAH на графике в реальном времени.
Каким было минимальное значение индекса CHINAH за всю историю?
Индекс CHINAH достигал минимума в 7402.95 в пределах 7402.95 - 9773.73. Он отражает долгосрочные риски наряду с 8539.95 и -2.43%. Детально движение Hong Kong China H-shares Index можно увидеть на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 8637.06
- Open
- 8653.80
- Bid
- 8539.95
- Ask
- 8540.25
- Low
- 8537.97
- High
- 8678.80
- Объем
- 49.053 K
- Дневное изменение
- -1.12%
- Месячное изменение
- -0.91%
- 6-месячное изменение
- -2.43%
- Годовое изменение
- -7.59%