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CHINAH: Hong Kong China H-shares Index

8447.37 HKD 40.48 (0.48%)
版块: 指数 基础: 港币 盈利货币: 港币

今日CHINAH汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点8408.61和高点8505.68进行交易。

关注Hong Kong China H-shares Index动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

如何投资CHINAH指数？

投资Hong Kong China H-shares Index指数意味着分析7402.95 - 9773.73和当前8447.37。-8.59%和70608也显示了市场表现。请立即关注CHINAH的实时图表更新。

今天Hong Kong China H-shares Index的价格是多少？

CHINAH指数目前为8447.37。它在8408.61 - 8505.68范围内交易，而与8487.85的比较显示了方向。探索Hong Kong China H-shares Index实时价格图表，了解每日变化。

Hong Kong China H-shares Index指数有史以来的最高值是多少？

CHINAH指数达到最高点9773.73。在7402.95 - 9773.73内，比较8447.37和-0.69%有助于了解动量。使用实时图表跟踪CHINAH表现。

CHINAH指数有史以来的最低值是多少？

CHINAH指数在7402.95 - 9773.73内跌至7402.95的低点。与8447.37和-3.48%一起，它反映了长期风险。观看Hong Kong China H-shares Index在图表上的实时移动以了解更多详细信息。

日范围
8408.61 8505.68
年范围
7402.95 9773.73
前一天收盘价
8487.85
开盘价
8505.68
卖价
8447.37
买价
8447.67
最低价
8408.61
最高价
8505.68
交易量
70.608 K
日变化
-0.48%
月变化
-1.98%
6个月变化
-3.48%
年变化
-8.59%
13 八月, 星期四