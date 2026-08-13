CHINAH: Hong Kong China H-shares Index
今日CHINAH汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点8408.61和高点8505.68进行交易。
关注Hong Kong China H-shares Index动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
如何投资CHINAH指数？
投资Hong Kong China H-shares Index指数意味着分析7402.95 - 9773.73和当前8447.37。-8.59%和70608也显示了市场表现。请立即关注CHINAH的实时图表更新。
今天Hong Kong China H-shares Index的价格是多少？
CHINAH指数目前为8447.37。它在8408.61 - 8505.68范围内交易，而与8487.85的比较显示了方向。探索Hong Kong China H-shares Index实时价格图表，了解每日变化。
Hong Kong China H-shares Index指数有史以来的最高值是多少？
CHINAH指数达到最高点9773.73。在7402.95 - 9773.73内，比较8447.37和-0.69%有助于了解动量。使用实时图表跟踪CHINAH表现。
CHINAH指数有史以来的最低值是多少？
CHINAH指数在7402.95 - 9773.73内跌至7402.95的低点。与8447.37和-3.48%一起，它反映了长期风险。观看Hong Kong China H-shares Index在图表上的实时移动以了解更多详细信息。
- 前一天收盘价
- 8487.85
- 开盘价
- 8505.68
- 卖价
- 8447.37
- 买价
- 8447.67
- 最低价
- 8408.61
- 最高价
- 8505.68
- 交易量
- 70.608 K
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- -1.98%
- 6个月变化
- -3.48%
- 年变化
- -8.59%