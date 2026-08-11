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CA60: Canada 60 Index

2143.32 CAD 5.37 (0.25%)
Сектор: Индекс Базовая: Канадский доллар Валюта прибыли: Канадский доллар

Стоимость CA60 за сегодня изменилась на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2135.65 CAD, а максимальная — 2148.56 CAD.

Следите за динамикой цен на Индекс S&Р/TSX 60 Канады. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Канадский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как инвестировать в индекс CA60?

Инвестирование в индекс Canada 60 Index (CA60) подразумевает анализ 1717.11 - 2149.33 и текущей 2143.32. 24.57% и 9067 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения CA60 на графике в реальном времени.

Какова цена Canada 60 Index сегодня?

Индекс CA60 в настоящее время составляет 2143.32. Торгуется в пределах 2135.65 - 2148.56, сравнение с 2137.95 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Canada 60 Index на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение индекса Canada 60 Index за всю историю?

Индекс CA60 достигал 2149.33 на пике. В пределах 1717.11 - 2149.33 сравнение 2143.32 и 0.27% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику CA60 на графике в реальном времени.

Каким было минимальное значение индекса CA60 за всю историю?

Индекс CA60 достигал минимума в 1717.11 в пределах 1717.11 - 2149.33. Он отражает долгосрочные риски наряду с 2143.32 и 9.25%. Детально движение Canada 60 Index можно увидеть на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
2135.65 2148.56
Годовой диапазон
1717.11 2149.33
Предыдущее закрытие
2137.95
Open
2137.54
Bid
2143.32
Ask
2143.62
Low
2135.65
High
2148.56
Объем
9.067 K
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
1.97%
6-месячное изменение
9.25%
Годовое изменение
24.57%
11 августа, вторник