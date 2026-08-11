Стоимость CA60 за сегодня изменилась на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2135.65 CAD, а максимальная — 2148.56 CAD.

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