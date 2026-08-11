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CA60: Canada 60 Index
Стоимость CA60 за сегодня изменилась на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2135.65 CAD, а максимальная — 2148.56 CAD.
Следите за динамикой цен на Индекс S&Р/TSX 60 Канады. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Канадский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Как инвестировать в индекс CA60?
Инвестирование в индекс Canada 60 Index (CA60) подразумевает анализ 1717.11 - 2149.33 и текущей 2143.32. 24.57% и 9067 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения CA60 на графике в реальном времени.
Какова цена Canada 60 Index сегодня?
Индекс CA60 в настоящее время составляет 2143.32. Торгуется в пределах 2135.65 - 2148.56, сравнение с 2137.95 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Canada 60 Index на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение индекса Canada 60 Index за всю историю?
Индекс CA60 достигал 2149.33 на пике. В пределах 1717.11 - 2149.33 сравнение 2143.32 и 0.27% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику CA60 на графике в реальном времени.
Каким было минимальное значение индекса CA60 за всю историю?
Индекс CA60 достигал минимума в 1717.11 в пределах 1717.11 - 2149.33. Он отражает долгосрочные риски наряду с 2143.32 и 9.25%. Детально движение Canada 60 Index можно увидеть на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 2137.95
- Open
- 2137.54
- Bid
- 2143.32
- Ask
- 2143.62
- Low
- 2135.65
- High
- 2148.56
- Объем
- 9.067 K
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 1.97%
- 6-месячное изменение
- 9.25%
- Годовое изменение
- 24.57%