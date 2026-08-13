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CA60: Canada 60 Index

2143.13 CAD 0.19 (0.01%)
版块: 指数 基础: 加元 盈利货币: 加元

今日CA60价格已更改-0.01%。当日，以低点2142.24 CAD和高点2156.09 CAD进行交易。

关注加拿大S&Р/TSX 60指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去加拿大元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

如何投资CA60指数？

投资Canada 60 Index指数意味着分析1717.11 - 2156.09和当前2143.13。24.56%和8862也显示了市场表现。请立即关注CA60的实时图表更新。

今天Canada 60 Index的价格是多少？

CA60指数目前为2143.13。它在2142.24 - 2156.09范围内交易，而与2143.32的比较显示了方向。探索Canada 60 Index实时价格图表，了解每日变化。

Canada 60 Index指数有史以来的最高值是多少？

CA60指数达到最高点2156.09。在1717.11 - 2156.09内，比较2143.13和-0.36%有助于了解动量。使用实时图表跟踪CA60表现。

CA60指数有史以来的最低值是多少？

CA60指数在1717.11 - 2156.09内跌至1717.11的低点。与2143.13和9.24%一起，它反映了长期风险。观看Canada 60 Index在图表上的实时移动以了解更多详细信息。

日范围
2142.24 2156.09
年范围
1717.11 2156.09
前一天收盘价
2143.32
开盘价
2150.83
卖价
2143.13
买价
2143.43
最低价
2142.24
最高价
2156.09
交易量
8.862 K
日变化
-0.01%
月变化
1.96%
6个月变化
9.24%
年变化
24.56%
13 八月, 星期四