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CA60: Canada 60 Index
2143.13 CAD 0.19 (0.01%)
版块: 指数 基础: 加元 盈利货币: 加元
今日CA60价格已更改-0.01%。当日，以低点2142.24 CAD和高点2156.09 CAD进行交易。
关注加拿大S&Р/TSX 60指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去加拿大元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
如何投资CA60指数？
投资Canada 60 Index指数意味着分析1717.11 - 2156.09和当前2143.13。24.56%和8862也显示了市场表现。请立即关注CA60的实时图表更新。
今天Canada 60 Index的价格是多少？
CA60指数目前为2143.13。它在2142.24 - 2156.09范围内交易，而与2143.32的比较显示了方向。探索Canada 60 Index实时价格图表，了解每日变化。
Canada 60 Index指数有史以来的最高值是多少？
CA60指数达到最高点2156.09。在1717.11 - 2156.09内，比较2143.13和-0.36%有助于了解动量。使用实时图表跟踪CA60表现。
CA60指数有史以来的最低值是多少？
CA60指数在1717.11 - 2156.09内跌至1717.11的低点。与2143.13和9.24%一起，它反映了长期风险。观看Canada 60 Index在图表上的实时移动以了解更多详细信息。
日范围
2142.24 2156.09
年范围
1717.11 2156.09
- 前一天收盘价
- 2143.32
- 开盘价
- 2150.83
- 卖价
- 2143.13
- 买价
- 2143.43
- 最低价
- 2142.24
- 最高价
- 2156.09
- 交易量
- 8.862 K
- 日变化
- -0.01%
- 月变化
- 1.96%
- 6个月变化
- 9.24%
- 年变化
- 24.56%
13 八月, 星期四