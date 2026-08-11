- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AUS200: ASX 200 Index
Курс AUS200 за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9212.3, а максимальная — 9291.6.
Следите за динамикой ASX 200 Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Как инвестировать в индекс AUS200?
Инвестирование в индекс ASX 200 Index (AUS200) подразумевает анализ 8255.0 - 9321.0 и текущей 9246.4. 3.38% и 4881 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения AUS200 на графике в реальном времени.
Какова цена ASX 200 Index сегодня?
Индекс AUS200 в настоящее время составляет 9246.4. Торгуется в пределах 9212.3 - 9291.6, сравнение с 9238.2 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены ASX 200 Index на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение индекса ASX 200 Index за всю историю?
Индекс AUS200 достигал 9321.0 на пике. В пределах 8255.0 - 9321.0 сравнение 9246.4 и 0.19% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику AUS200 на графике в реальном времени.
Каким было минимальное значение индекса AUS200 за всю историю?
Индекс AUS200 достигал минимума в 8255.0 в пределах 8255.0 - 9321.0. Он отражает долгосрочные риски наряду с 9246.4 и 0.94%. Детально движение ASX 200 Index можно увидеть на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 9238.2
- Open
- 9228.8
- Bid
- 9246.4
- Ask
- 9249.4
- Low
- 9212.3
- High
- 9291.6
- Объем
- 4.881 K
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 3.26%
- 6-месячное изменение
- 0.94%
- Годовое изменение
- 3.38%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.35%