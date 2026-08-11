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AUS200: ASX 200 Index

9246.4 AUD 8.2 (0.09%)
Сектор: Индекс Базовая: Австралийский доллар Валюта прибыли: Австралийский доллар

Курс AUS200 за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9212.3, а максимальная — 9291.6.

Следите за динамикой ASX 200 Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как инвестировать в индекс AUS200?

Инвестирование в индекс ASX 200 Index (AUS200) подразумевает анализ 8255.0 - 9321.0 и текущей 9246.4. 3.38% и 4881 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения AUS200 на графике в реальном времени.

Какова цена ASX 200 Index сегодня?

Индекс AUS200 в настоящее время составляет 9246.4. Торгуется в пределах 9212.3 - 9291.6, сравнение с 9238.2 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены ASX 200 Index на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение индекса ASX 200 Index за всю историю?

Индекс AUS200 достигал 9321.0 на пике. В пределах 8255.0 - 9321.0 сравнение 9246.4 и 0.19% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику AUS200 на графике в реальном времени.

Каким было минимальное значение индекса AUS200 за всю историю?

Индекс AUS200 достигал минимума в 8255.0 в пределах 8255.0 - 9321.0. Он отражает долгосрочные риски наряду с 9246.4 и 0.94%. Детально движение ASX 200 Index можно увидеть на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
9212.3 9291.6
Годовой диапазон
8255.0 9321.0
Предыдущее закрытие
9238.2
Open
9228.8
Bid
9246.4
Ask
9249.4
Low
9212.3
High
9291.6
Объем
4.881 K
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
3.26%
6-месячное изменение
0.94%
Годовое изменение
3.38%
11 августа, вторник
04:30
AUD
Заявление Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике
Акт.
Прог.
Пред.
04:30
AUD
Заявление Резервного Банка Австралии по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
04:30
AUD
Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.35%