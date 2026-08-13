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AUS200: ASX 200 Index
9204.6 AUD 8.5 (0.09%)
版块: 指数 基础: 澳元 盈利货币: 澳元
今日AUS200汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点9184.6和高点9231.9进行交易。
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常见问题解答
如何投资AUS200指数？
投资ASX 200 Index指数意味着分析8255.0 - 9321.0和当前9204.6。2.92%和5880也显示了市场表现。请立即关注AUS200的实时图表更新。
今天ASX 200 Index的价格是多少？
AUS200指数目前为9204.6。它在9184.6 - 9231.9范围内交易，而与9213.1的比较显示了方向。探索ASX 200 Index实时价格图表，了解每日变化。
ASX 200 Index指数有史以来的最高值是多少？
AUS200指数达到最高点9321.0。在8255.0 - 9321.0内，比较9204.6和-0.11%有助于了解动量。使用实时图表跟踪AUS200表现。
AUS200指数有史以来的最低值是多少？
AUS200指数在8255.0 - 9321.0内跌至8255.0的低点。与9204.6和0.49%一起，它反映了长期风险。观看ASX 200 Index在图表上的实时移动以了解更多详细信息。
日范围
9184.6 9231.9
年范围
8255.0 9321.0
- 前一天收盘价
- 9213.1
- 开盘价
- 9215.1
- 卖价
- 9204.6
- 买价
- 9207.6
- 最低价
- 9184.6
- 最高价
- 9231.9
- 交易量
- 5.880 K
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 2.79%
- 6个月变化
- 0.49%
- 年变化
- 2.92%
13 八月, 星期四