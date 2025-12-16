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CNHJPY: Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen

23.60000 JPY 0.01300 (0.06%)
Сектор: Валюта Базовая: Chinese Yuan Renminbi Валюта прибыли: Japanese Yen

Курс CNHJPY за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.55900, а максимальная — 23.61900.

Следите за динамикой Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как рассчитывается обменный курс Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen?

Курс CNHJPY основан на 23.60000 и 23.60030, отражая спрос в JPY. Колебания показаны в 0.03% и 18.98500 - 24.23400. Смотрите график Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen в реальном времени.

Как я могу торговать CNHJPY?

Торговля CNHJPY осуществляется по 23.60000 или 23.60030. Отслеживайте 23.60000, 23.55900 - 23.61900 и 5292 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике CNHJPY в реальном времени.

К какому типу инструментов относится Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen?

CNHJPY — валютная пара, котируемая в JPY. Его цена — 23.60000, а волатильность отражается в 0.03% и 21.81%. Откройте график для отслеживания движений Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen в реальном времени.

Какова волатильность CNHJPY?

Волатильность CNHJPY отображается в 23.55900 - 23.61900 и 18.98500 - 24.23400. Аналитики также отслеживают 0.03% и 3.34% в сравнении с 23.60000. Отслеживайте цену CNHJPY на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
23.55900 23.61900
Годовой диапазон
18.98500 24.23400
Предыдущее закрытие
23.6130 0
Open
23.5920 0
Bid
23.6000 0
Ask
23.6003 0
Low
23.5590 0
High
23.6190 0
Объем
5.292 K
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
1.41%
6-месячное изменение
3.34%
Годовое изменение
21.81%
11 августа, вторник
23:50
JPY
Денежная масса L от Банка Японии г/г
Акт.
Прог.
5.1%
Пред.
4.5%