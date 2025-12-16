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CNHJPY: Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen
Курс CNHJPY за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.55900, а максимальная — 23.61900.
Следите за динамикой Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- H1
- H4
- D1
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Новости CNHJPY
- Прогноз по USD/CNH: вероятно дальнейшее ослабление ниже 6,7500
- FX carry: Торговля с высокой уверенностью сталкивается с рисками финансирования – BNY
- CNY: Сила, определяемая политикой, и глобальная роль – DBS
- USD/CNY: Постепенная рефляция и смягчение политики определяют путь CNY - MUFG
- USD/CNY: Ралли юаня приближается к ключевому уровню 6,90 - Societe Generale
- Прогноз по USD/CNH: выглядит уязвимым на фоне прорыва нисходящего канала
- USD/CNY: Политическая поддержка укрепляет региональные валюты – MUFG
- USD/CNH снижается к 33-месячному минимуму около 6,9310 на фоне роста юаня из-за сезонного спроса
- SGD: Технические уровни сигнализируют о потенциальном росте – MUFG Bank
- USD/CNH: снижение, вероятно, ограничится тестированием уровня 6,9470 - UOB Group
- USD/CNH: маловероятно, что поддержка на уровне 6,9520 будет пробита - UOB Group
- USD/CNH ослабляется, так как фиксинг ЦБ Китая сигнализирует о силе юаня – OCBC
- USD/CNH на данный момент остается нейтральным – UOB Group
- USD/CNH держится рядом с недельным минимумом на фоне сильной торговли в Китае – BBH
- USD/CNH: вероятно, будет торговаться в диапазоне между 6,9650 и 6,9800 - UOB Group
- USD/CNH: предполагается торговля между 6,9660 и 7,0160 - UOB Group
- USD/CNH: остается ниже 7,0000 - BBH
- USD/CNH: Текущий прогноз для USD нейтральный - UOB Group
- USD/CNH: предполагается торговля между 6,9660 и 7,016 - UOB Group
- USD/CNH продолжает снижение к минимумам 2024 года – Société Générale
- USD/CNH: вероятно, будет торговаться в диапазоне между 6,9720 и 6,9920 - UOB Group
- USD/CNH: вероятно, восстановится до 6,9805 - UOB Group
- CNY вырос на 0,9% в ноябре на основе взвешенного по торговле курса - Commerzbank
- USD/CNH приближается к уровню 7,00, несмотря на слабые данные из Китая - ING
Часто задаваемые вопросы
Как рассчитывается обменный курс Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen?
Курс CNHJPY основан на 23.60000 и 23.60030, отражая спрос в JPY. Колебания показаны в 0.03% и 18.98500 - 24.23400. Смотрите график Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen в реальном времени.
Как я могу торговать CNHJPY?
Торговля CNHJPY осуществляется по 23.60000 или 23.60030. Отслеживайте 23.60000, 23.55900 - 23.61900 и 5292 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике CNHJPY в реальном времени.
К какому типу инструментов относится Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen?
CNHJPY — валютная пара, котируемая в JPY. Его цена — 23.60000, а волатильность отражается в 0.03% и 21.81%. Откройте график для отслеживания движений Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen в реальном времени.
Какова волатильность CNHJPY?
Волатильность CNHJPY отображается в 23.55900 - 23.61900 и 18.98500 - 24.23400. Аналитики также отслеживают 0.03% и 3.34% в сравнении с 23.60000. Отслеживайте цену CNHJPY на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 23.6130 0
- Open
- 23.5920 0
- Bid
- 23.6000 0
- Ask
- 23.6003 0
- Low
- 23.5590 0
- High
- 23.6190 0
- Объем
- 5.292 K
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 1.41%
- 6-месячное изменение
- 3.34%
- Годовое изменение
- 21.81%