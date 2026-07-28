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CHFZAR: Swiss Franc vs South African Rand
Курс CHFZAR за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.91788, а максимальная — 19.99920.
Следите за динамикой Swiss Franc vs South African Rand. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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Часто задаваемые вопросы
Как рассчитывается обменный курс Swiss Franc vs South African Rand?
Курс CHFZAR основан на 19.98771 и 19.98801, отражая спрос в ZAR. Колебания показаны в 0.28% и 19.28400 - 21.98500. Смотрите график Swiss Franc vs South African Rand в реальном времени.
Как я могу торговать CHFZAR?
Торговля CHFZAR осуществляется по 19.98771 или 19.98801. Отслеживайте 19.98771, 19.91788 - 19.99920 и 9681 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике CHFZAR в реальном времени.
К какому типу инструментов относится Swiss Franc vs South African Rand?
CHFZAR — валютная пара, котируемая в ZAR. Его цена — 19.98771, а волатильность отражается в 0.28% и 3.60%. Откройте график для отслеживания движений Swiss Franc vs South African Rand в реальном времени.
Какова волатильность CHFZAR?
Волатильность CHFZAR отображается в 19.91788 - 19.99920 и 19.28400 - 21.98500. Аналитики также отслеживают 0.28% и -6.56% в сравнении с 19.98771. Отслеживайте цену CHFZAR на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 19.9852 0
- Open
- 19.9317 5
- Bid
- 19.9877 1
- Ask
- 19.9880 1
- Low
- 19.9178 8
- High
- 19.9992 0
- Объем
- 9.681 K
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- -1.89%
- 6-месячное изменение
- -6.56%
- Годовое изменение
- 3.60%