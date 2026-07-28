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CHFZAR: Swiss Franc vs South African Rand

19.98771 ZAR 0.00251 (0.01%)
Сектор: Валюта Базовая: Швейцарский франк Валюта прибыли: Южноафриканский ранд

Курс CHFZAR за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.91788, а максимальная — 19.99920.

Следите за динамикой Swiss Franc vs South African Rand. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как рассчитывается обменный курс Swiss Franc vs South African Rand?

Курс CHFZAR основан на 19.98771 и 19.98801, отражая спрос в ZAR. Колебания показаны в 0.28% и 19.28400 - 21.98500. Смотрите график Swiss Franc vs South African Rand в реальном времени.

Как я могу торговать CHFZAR?

Торговля CHFZAR осуществляется по 19.98771 или 19.98801. Отслеживайте 19.98771, 19.91788 - 19.99920 и 9681 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике CHFZAR в реальном времени.

К какому типу инструментов относится Swiss Franc vs South African Rand?

CHFZAR — валютная пара, котируемая в ZAR. Его цена — 19.98771, а волатильность отражается в 0.28% и 3.60%. Откройте график для отслеживания движений Swiss Franc vs South African Rand в реальном времени.

Какова волатильность CHFZAR?

Волатильность CHFZAR отображается в 19.91788 - 19.99920 и 19.28400 - 21.98500. Аналитики также отслеживают 0.28% и -6.56% в сравнении с 19.98771. Отслеживайте цену CHFZAR на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
19.91788 19.99920
Годовой диапазон
19.28400 21.98500
Предыдущее закрытие
19.9852 0
Open
19.9317 5
Bid
19.9877 1
Ask
19.9880 1
Low
19.9178 8
High
19.9992 0
Объем
9.681 K
Дневное изменение
0.01%
Месячное изменение
-1.89%
6-месячное изменение
-6.56%
Годовое изменение
3.60%
11 августа, вторник