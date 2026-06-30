CHFZAR: Swiss Franc vs South African Rand
今日CHFZAR汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点19.88330和高点19.96970进行交易。
关注Swiss Franc vs South African Rand动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
Swiss Franc vs South African Rand汇率是如何计算的？
CHFZAR汇率基于19.90382和19.90412，反映了ZAR的需求。波动显示在0.03%和19.28400 - 21.98500中。请查看Swiss Franc vs South African Rand的实时图表。
我如何交易CHFZAR？
交易CHFZAR以19.90382或19.90412完成。观察19.90382、19.88330 - 19.96970和10713以评估市场状况。CHFZAR的实时价格图表显示了这些更新。
Swiss Franc vs South African Rand是什么类型的组合？
CHFZAR是以ZAR报价的货币对。其价格为19.90382，波动性反映在0.03%和3.16%中。实时查看图表以跟踪Swiss Franc vs South African Rand走势。
什么是CHFZAR波动性？
CHFZAR波动性在19.88330 - 19.96970和19.28400 - 21.98500中可见。分析师还跟踪了0.03%和-6.95%与19.90382的对比。查看实时图表上的CHFZAR价格。
- 前一天收盘价
- 19.9707 0
- 开盘价
- 19.8982 0
- 卖价
- 19.9038 2
- 买价
- 19.9041 2
- 最低价
- 19.8833 0
- 最高价
- 19.9697 0
- 交易量
- 10.713 K
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- -2.30%
- 6个月变化
- -6.95%
- 年变化
- 3.16%