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CHFZAR: Swiss Franc vs South African Rand

19.90382 ZAR 0.06688 (0.33%)
版块: 货币 基础: 瑞郎 盈利货币: 南非兰特

今日CHFZAR汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点19.88330和高点19.96970进行交易。

关注Swiss Franc vs South African Rand动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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CHFZAR新闻

常见问题解答

Swiss Franc vs South African Rand汇率是如何计算的？

CHFZAR汇率基于19.90382和19.90412，反映了ZAR的需求。波动显示在0.03%和19.28400 - 21.98500中。请查看Swiss Franc vs South African Rand的实时图表。

我如何交易CHFZAR？

交易CHFZAR以19.90382或19.90412完成。观察19.90382、19.88330 - 19.96970和10713以评估市场状况。CHFZAR的实时价格图表显示了这些更新。

Swiss Franc vs South African Rand是什么类型的组合？

CHFZAR是以ZAR报价的货币对。其价格为19.90382，波动性反映在0.03%和3.16%中。实时查看图表以跟踪Swiss Franc vs South African Rand走势。

什么是CHFZAR波动性？

CHFZAR波动性在19.88330 - 19.96970和19.28400 - 21.98500中可见。分析师还跟踪了0.03%和-6.95%与19.90382的对比。查看实时图表上的CHFZAR价格。

日范围
19.88330 19.96970
年范围
19.28400 21.98500
前一天收盘价
19.9707 0
开盘价
19.8982 0
卖价
19.9038 2
买价
19.9041 2
最低价
19.8833 0
最高价
19.9697 0
交易量
10.713 K
日变化
-0.33%
月变化
-2.30%
6个月变化
-6.95%
年变化
3.16%
13 八月, 星期四