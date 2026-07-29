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CADMXN: Canadian Dollar vs Mexican Peso

12.61056 MXN 0.05824 (0.46%)
Сектор: Валюта Базовая: Канадский доллар Валюта прибыли: Мексиканский песо

Курс CADMXN за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.51983, а максимальная — 12.64814.

Следите за динамикой Canadian Dollar vs Mexican Peso. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как рассчитывается обменный курс Canadian Dollar vs Mexican Peso?

Курс CADMXN основан на 12.61056 и 12.61086, отражая спрос в MXN. Колебания показаны в 0.72% и 12.27000 - 16.61942. Смотрите график Canadian Dollar vs Mexican Peso в реальном времени.

Как я могу торговать CADMXN?

Торговля CADMXN осуществляется по 12.61056 или 12.61086. Отслеживайте 12.61056, 12.51983 - 12.64814 и 115602 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике CADMXN в реальном времени.

К какому типу инструментов относится Canadian Dollar vs Mexican Peso?

CADMXN — валютная пара, котируемая в MXN. Его цена — 12.61056, а волатильность отражается в 0.72% и -23.21%. Откройте график для отслеживания движений Canadian Dollar vs Mexican Peso в реальном времени.

Какова волатильность CADMXN?

Волатильность CADMXN отображается в 12.51983 - 12.64814 и 12.27000 - 16.61942. Аналитики также отслеживают 0.72% и -2.30% в сравнении с 12.61056. Отслеживайте цену CADMXN на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
12.51983 12.64814
Годовой диапазон
12.27000 16.61942
Предыдущее закрытие
12.5523 2
Open
12.5198 3
Bid
12.6105 6
Ask
12.6108 6
Low
12.5198 3
High
12.6481 4
Объем
115.602 K
Дневное изменение
0.46%
Месячное изменение
-1.77%
6-месячное изменение
-2.30%
Годовое изменение
-23.21%
11 августа, вторник