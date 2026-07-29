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CADMXN: Canadian Dollar vs Mexican Peso
Курс CADMXN за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.51983, а максимальная — 12.64814.
Следите за динамикой Canadian Dollar vs Mexican Peso. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
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Часто задаваемые вопросы
Как рассчитывается обменный курс Canadian Dollar vs Mexican Peso?
Курс CADMXN основан на 12.61056 и 12.61086, отражая спрос в MXN. Колебания показаны в 0.72% и 12.27000 - 16.61942. Смотрите график Canadian Dollar vs Mexican Peso в реальном времени.
Как я могу торговать CADMXN?
Торговля CADMXN осуществляется по 12.61056 или 12.61086. Отслеживайте 12.61056, 12.51983 - 12.64814 и 115602 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике CADMXN в реальном времени.
К какому типу инструментов относится Canadian Dollar vs Mexican Peso?
CADMXN — валютная пара, котируемая в MXN. Его цена — 12.61056, а волатильность отражается в 0.72% и -23.21%. Откройте график для отслеживания движений Canadian Dollar vs Mexican Peso в реальном времени.
Какова волатильность CADMXN?
Волатильность CADMXN отображается в 12.51983 - 12.64814 и 12.27000 - 16.61942. Аналитики также отслеживают 0.72% и -2.30% в сравнении с 12.61056. Отслеживайте цену CADMXN на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 12.5523 2
- Open
- 12.5198 3
- Bid
- 12.6105 6
- Ask
- 12.6108 6
- Low
- 12.5198 3
- High
- 12.6481 4
- Объем
- 115.602 K
- Дневное изменение
- 0.46%
- Месячное изменение
- -1.77%
- 6-месячное изменение
- -2.30%
- Годовое изменение
- -23.21%