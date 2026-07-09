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CADMXN: Canadian Dollar vs Mexican Peso

12.61056 MXN 0.05824 (0.46%)
版块: 货币 基础: 加元 盈利货币: 墨西哥比索

今日CADMXN汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点12.51983和高点12.64814进行交易。

关注Canadian Dollar vs Mexican Peso动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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CADMXN新闻

常见问题解答

Canadian Dollar vs Mexican Peso汇率是如何计算的？

CADMXN汇率基于12.61056和12.61086，反映了MXN的需求。波动显示在0.72%和12.27000 - 16.61942中。请查看Canadian Dollar vs Mexican Peso的实时图表。

我如何交易CADMXN？

交易CADMXN以12.61056或12.61086完成。观察12.61056、12.51983 - 12.64814和115602以评估市场状况。CADMXN的实时价格图表显示了这些更新。

Canadian Dollar vs Mexican Peso是什么类型的组合？

CADMXN是以MXN报价的货币对。其价格为12.61056，波动性反映在0.72%和-23.21%中。实时查看图表以跟踪Canadian Dollar vs Mexican Peso走势。

什么是CADMXN波动性？

CADMXN波动性在12.51983 - 12.64814和12.27000 - 16.61942中可见。分析师还跟踪了0.72%和-2.30%与12.61056的对比。查看实时图表上的CADMXN价格。

日范围
12.51983 12.64814
年范围
12.27000 16.61942
前一天收盘价
12.5523 2
开盘价
12.5198 3
卖价
12.6105 6
买价
12.6108 6
最低价
12.5198 3
最高价
12.6481 4
交易量
115.602 K
日变化
0.46%
月变化
-1.77%
6个月变化
-2.30%
年变化
-23.21%
13 八月, 星期四