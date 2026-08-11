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CKEUSD: PancakeSwap Token vs US Dollar

1.4500 USD 0.1100 (8.21%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CKEUSD за сегодня изменился на 8.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.3900, а максимальная — 1.4500.

Следите за динамикой PancakeSwap Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова рыночная капитализация CKEUSD?

Рыночная капитализация CKEUSD рассчитывается как 1.4500, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают 4.32%, 27.19% и 183 для оценки трендов. Отслеживайте динамику CKEUSD на графике в реальном времени.

Сколько стоит PancakeSwap Token vs US Dollar сегодня?

Сегодня CKEUSD торгуется по 1.4500. Дневной диапазон составляет 1.3900 - 1.4500, годовой диапазон - 1.0300 - 5.2300, объем торговли достиг 183. Откройте график в реальном времени для PancakeSwap Token vs US Dollar.

Каким было минимальное значение CKEUSD?

Самая низкая цена CKEUSD за последний год - 1.0300. Этот уровень в пределах 1.0300 - 5.2300 сравнивается с 1.4500 и 1.3400 для оценки риска снижения. Все детали изменения CKEUSD можно изучить на графике в реальном времени.

Безопасно ли инвестировать в PancakeSwap Token vs US Dollar?

Безопасность инвестиций в CKEUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 1.3900 - 1.4500 и 1.0300 - 5.2300, при этом 27.19% показывает динамику, а 183 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения PancakeSwap Token vs US Dollar на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение CKEUSD за всю историю?

CKEUSD достиг пика 5.2300 в пределах 1.0300 - 5.2300. Инвесторы часто сравнивают его с 1.4500 и 4.32% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены CKEUSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в PancakeSwap Token vs US Dollar?

Чтобы инвестировать в CKEUSD, проверьте текущие значения 1.4500, 5.07% и -68.48%, а также 1.4500 и 1.4530 перед выставлением ордеров. Проверьте цену PancakeSwap Token vs US Dollar на графике в реальном времени.

Как торговать CKEUSD?

Для торговли CKEUSD отслеживайте 1.3900 - 1.4500. Сделки обычно заключаются около 1.4500 и 1.4530, в то время как 183 и 27.19% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения CKEUSD на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
1.3900 1.4500
Годовой диапазон
1.0300 5.2300
Предыдущее закрытие
1.3400
Open
1.3900
Bid
1.4500
Ask
1.4530
Low
1.3900
High
1.4500
Объем
183
Дневное изменение
8.21%
Месячное изменение
5.07%
6-месячное изменение
-68.48%
Годовое изменение
27.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%