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CKEUSD: PancakeSwap Token vs US Dollar
Курс CKEUSD за сегодня изменился на 8.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.3900, а максимальная — 1.4500.
Следите за динамикой PancakeSwap Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова рыночная капитализация CKEUSD?
Рыночная капитализация CKEUSD рассчитывается как 1.4500, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают 4.32%, 27.19% и 183 для оценки трендов. Отслеживайте динамику CKEUSD на графике в реальном времени.
Сколько стоит PancakeSwap Token vs US Dollar сегодня?
Сегодня CKEUSD торгуется по 1.4500. Дневной диапазон составляет 1.3900 - 1.4500, годовой диапазон - 1.0300 - 5.2300, объем торговли достиг 183. Откройте график в реальном времени для PancakeSwap Token vs US Dollar.
Каким было минимальное значение CKEUSD?
Самая низкая цена CKEUSD за последний год - 1.0300. Этот уровень в пределах 1.0300 - 5.2300 сравнивается с 1.4500 и 1.3400 для оценки риска снижения. Все детали изменения CKEUSD можно изучить на графике в реальном времени.
Безопасно ли инвестировать в PancakeSwap Token vs US Dollar?
Безопасность инвестиций в CKEUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 1.3900 - 1.4500 и 1.0300 - 5.2300, при этом 27.19% показывает динамику, а 183 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения PancakeSwap Token vs US Dollar на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение CKEUSD за всю историю?
CKEUSD достиг пика 5.2300 в пределах 1.0300 - 5.2300. Инвесторы часто сравнивают его с 1.4500 и 4.32% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены CKEUSD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в PancakeSwap Token vs US Dollar?
Чтобы инвестировать в CKEUSD, проверьте текущие значения 1.4500, 5.07% и -68.48%, а также 1.4500 и 1.4530 перед выставлением ордеров. Проверьте цену PancakeSwap Token vs US Dollar на графике в реальном времени.
Как торговать CKEUSD?
Для торговли CKEUSD отслеживайте 1.3900 - 1.4500. Сделки обычно заключаются около 1.4500 и 1.4530, в то время как 183 и 27.19% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения CKEUSD на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 1.3400
- Open
- 1.3900
- Bid
- 1.4500
- Ask
- 1.4530
- Low
- 1.3900
- High
- 1.4500
- Объем
- 183
- Дневное изменение
- 8.21%
- Месячное изменение
- 5.07%
- 6-месячное изменение
- -68.48%
- Годовое изменение
- 27.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%