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CKEUSD: PancakeSwap Token vs US Dollar

1.4500 USD 0.1100 (8.21%)
版块: 数字加密货币 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CKEUSD汇率已更改8.21%。当日，交易品种以低点1.3900和高点1.4500进行交易。

关注PancakeSwap Token vs US Dollar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

CKEUSD的市值是多少？

CKEUSD市值按1.4500乘以流通供应量计算。投资者还可以查看4.32%、27.19%和183来评估趋势。使用实时图表跟踪CKEUSD表现。

今天PancakeSwap Token vs US Dollar多少钱？

今天CKEUSD的交易价格为1.4500。日范围为1.3900 - 1.4500，年边界为1.0300 - 5.2300，交易量达到183。参见PancakeSwap Token vs US Dollar的实时图表。

最低的CKEUSD价格是多少？

过去一年的最低CKEUSD价格是1.0300。在1.0300 - 5.2300范围内，将该水平与1.4500和1.3400进行比较，以评估下行风险。观看CKEUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。

PancakeSwap Token vs US Dollar投资安全吗？

投资CKEUSD的安全性取决于其波动性。它在1.3900 - 1.4500和1.0300 - 5.2300范围内移动，27.19%显示绩效，183反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的PancakeSwap Token vs US Dollar更新。

CKEUSD有史以来的最高价是多少？

CKEUSD在1.0300 - 5.2300内达到5.2300的峰值。投资者经常将其与1.4500和4.32%进行比较，以评估阻力。实时查看CKEUSD价格图表，了解每日变化。

如何投资PancakeSwap Token vs US Dollar？

要投资CKEUSD，请在下单前查看当前的1.4500，查看5.07%和-68.48%，并查看1.4500和1.4530。查看实时图表上的PancakeSwap Token vs US Dollar价格。

如何交易CKEUSD？

交易CKEUSD需要监控1.3900 - 1.4500。交易通常围绕1.4500和1.4530进行，而183和27.19%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪CKEUSD走势。

日范围
1.3900 1.4500
年范围
1.0300 5.2300
前一天收盘价
1.3400
开盘价
1.3900
卖价
1.4500
买价
1.4530
最低价
1.3900
最高价
1.4500
交易量
183
日变化
8.21%
月变化
5.07%
6个月变化
-68.48%
年变化
27.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%