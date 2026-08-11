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AAVUSD: Aave Token / Доллар США

87.33 USD 0.84 (0.95%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AAVUSD за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.80, а максимальная — 89.28.

Следите за динамикой Aave Token / Доллар США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова рыночная капитализация AAVUSD?

Рыночная капитализация AAVUSD рассчитывается как 87.33, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают -0.93%, -70.36% и 4125 для оценки трендов. Отслеживайте динамику AAVUSD на графике в реальном времени.

Сколько стоит Aave Token / Доллар США сегодня?

Сегодня AAVUSD торгуется по 87.33. Дневной диапазон составляет 86.80 - 89.28, годовой диапазон - 57.70 - 312.46, объем торговли достиг 4125. Откройте график в реальном времени для Aave Token / Доллар США.

Каким было минимальное значение AAVUSD?

Самая низкая цена AAVUSD за последний год - 57.70. Этот уровень в пределах 57.70 - 312.46 сравнивается с 87.33 и 88.17 для оценки риска снижения. Все детали изменения AAVUSD можно изучить на графике в реальном времени.

Безопасно ли инвестировать в Aave Token / Доллар США?

Безопасность инвестиций в AAVUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 86.80 - 89.28 и 57.70 - 312.46, при этом -70.36% показывает динамику, а 4125 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения Aave Token / Доллар США на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение AAVUSD за всю историю?

AAVUSD достиг пика 312.46 в пределах 57.70 - 312.46. Инвесторы часто сравнивают его с 87.33 и -0.93% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены AAVUSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в Aave Token / Доллар США?

Чтобы инвестировать в AAVUSD, проверьте текущие значения 87.33, -3.90% и -21.01%, а также 87.33 и 87.63 перед выставлением ордеров. Проверьте цену Aave Token / Доллар США на графике в реальном времени.

Как торговать AAVUSD?

Для торговли AAVUSD отслеживайте 86.80 - 89.28. Сделки обычно заключаются около 87.33 и 87.63, в то время как 4125 и -70.36% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения AAVUSD на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
86.80 89.28
Годовой диапазон
57.70 312.46
Предыдущее закрытие
88.17
Open
88.15
Bid
87.33
Ask
87.63
Low
86.80
High
89.28
Объем
4.125 K
Дневное изменение
-0.95%
Месячное изменение
-3.90%
6-месячное изменение
-21.01%
Годовое изменение
-70.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%