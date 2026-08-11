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AAVUSD: Aave Token / Доллар США
Курс AAVUSD за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.80, а максимальная — 89.28.
Следите за динамикой Aave Token / Доллар США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова рыночная капитализация AAVUSD?
Рыночная капитализация AAVUSD рассчитывается как 87.33, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают -0.93%, -70.36% и 4125 для оценки трендов. Отслеживайте динамику AAVUSD на графике в реальном времени.
Сколько стоит Aave Token / Доллар США сегодня?
Сегодня AAVUSD торгуется по 87.33. Дневной диапазон составляет 86.80 - 89.28, годовой диапазон - 57.70 - 312.46, объем торговли достиг 4125. Откройте график в реальном времени для Aave Token / Доллар США.
Каким было минимальное значение AAVUSD?
Самая низкая цена AAVUSD за последний год - 57.70. Этот уровень в пределах 57.70 - 312.46 сравнивается с 87.33 и 88.17 для оценки риска снижения. Все детали изменения AAVUSD можно изучить на графике в реальном времени.
Безопасно ли инвестировать в Aave Token / Доллар США?
Безопасность инвестиций в AAVUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 86.80 - 89.28 и 57.70 - 312.46, при этом -70.36% показывает динамику, а 4125 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения Aave Token / Доллар США на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение AAVUSD за всю историю?
AAVUSD достиг пика 312.46 в пределах 57.70 - 312.46. Инвесторы часто сравнивают его с 87.33 и -0.93% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены AAVUSD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в Aave Token / Доллар США?
Чтобы инвестировать в AAVUSD, проверьте текущие значения 87.33, -3.90% и -21.01%, а также 87.33 и 87.63 перед выставлением ордеров. Проверьте цену Aave Token / Доллар США на графике в реальном времени.
Как торговать AAVUSD?
Для торговли AAVUSD отслеживайте 86.80 - 89.28. Сделки обычно заключаются около 87.33 и 87.63, в то время как 4125 и -70.36% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения AAVUSD на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 88.17
- Open
- 88.15
- Bid
- 87.33
- Ask
- 87.63
- Low
- 86.80
- High
- 89.28
- Объем
- 4.125 K
- Дневное изменение
- -0.95%
- Месячное изменение
- -3.90%
- 6-месячное изменение
- -21.01%
- Годовое изменение
- -70.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%