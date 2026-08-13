AAVUSD: 从Aave Token到美元
今日AAVUSD汇率已更改1.18%。当日，交易品种以低点86.45和高点89.75进行交易。
关注从Aave Token到美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AAVUSD的市值是多少？
AAVUSD市值按87.64乘以流通供应量计算。投资者还可以查看1.20%、-70.26%和6817来评估趋势。使用实时图表跟踪AAVUSD表现。
今天从Aave Token到美元多少钱？
今天AAVUSD的交易价格为87.64。日范围为86.45 - 89.75，年边界为57.70 - 312.46，交易量达到6817。参见从Aave Token到美元的实时图表。
最低的AAVUSD价格是多少？
过去一年的最低AAVUSD价格是57.70。在57.70 - 312.46范围内，将该水平与87.64和86.62进行比较，以评估下行风险。观看AAVUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。
从Aave Token到美元投资安全吗？
投资AAVUSD的安全性取决于其波动性。它在86.45 - 89.75和57.70 - 312.46范围内移动，-70.26%显示绩效，6817反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的从Aave Token到美元更新。
AAVUSD有史以来的最高价是多少？
AAVUSD在57.70 - 312.46内达到312.46的峰值。投资者经常将其与87.64和1.20%进行比较，以评估阻力。实时查看AAVUSD价格图表，了解每日变化。
如何投资从Aave Token到美元？
要投资AAVUSD，请在下单前查看当前的87.64，查看-3.55%和-20.73%，并查看87.64和87.94。查看实时图表上的从Aave Token到美元价格。
如何交易AAVUSD？
交易AAVUSD需要监控86.45 - 89.75。交易通常围绕87.64和87.94进行，而6817和-70.26%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪AAVUSD走势。
- 前一天收盘价
- 86.62
- 开盘价
- 86.60
- 卖价
- 87.64
- 买价
- 87.94
- 最低价
- 86.45
- 最高价
- 89.75
- 交易量
- 6.817 K
- 日变化
- 1.18%
- 月变化
- -3.55%
- 6个月变化
- -20.73%
- 年变化
- -70.26%
- 实际值
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- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%