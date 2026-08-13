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AAVUSD: 从Aave Token到美元

87.64 USD 1.02 (1.18%)
版块: 数字加密货币 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AAVUSD汇率已更改1.18%。当日，交易品种以低点86.45和高点89.75进行交易。

关注从Aave Token到美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

AAVUSD的市值是多少？

AAVUSD市值按87.64乘以流通供应量计算。投资者还可以查看1.20%、-70.26%和6817来评估趋势。使用实时图表跟踪AAVUSD表现。

今天从Aave Token到美元多少钱？

今天AAVUSD的交易价格为87.64。日范围为86.45 - 89.75，年边界为57.70 - 312.46，交易量达到6817。参见从Aave Token到美元的实时图表。

最低的AAVUSD价格是多少？

过去一年的最低AAVUSD价格是57.70。在57.70 - 312.46范围内，将该水平与87.64和86.62进行比较，以评估下行风险。观看AAVUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。

从Aave Token到美元投资安全吗？

投资AAVUSD的安全性取决于其波动性。它在86.45 - 89.75和57.70 - 312.46范围内移动，-70.26%显示绩效，6817反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的从Aave Token到美元更新。

AAVUSD有史以来的最高价是多少？

AAVUSD在57.70 - 312.46内达到312.46的峰值。投资者经常将其与87.64和1.20%进行比较，以评估阻力。实时查看AAVUSD价格图表，了解每日变化。

如何投资从Aave Token到美元？

要投资AAVUSD，请在下单前查看当前的87.64，查看-3.55%和-20.73%，并查看87.64和87.94。查看实时图表上的从Aave Token到美元价格。

如何交易AAVUSD？

交易AAVUSD需要监控86.45 - 89.75。交易通常围绕87.64和87.94进行，而6817和-70.26%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪AAVUSD走势。

日范围
86.45 89.75
年范围
57.70 312.46
前一天收盘价
86.62
开盘价
86.60
卖价
87.64
买价
87.94
最低价
86.45
最高价
89.75
交易量
6.817 K
日变化
1.18%
月变化
-3.55%
6个月变化
-20.73%
年变化
-70.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%