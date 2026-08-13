AAVUSD的市值是多少？ AAVUSD市值按87.64乘以流通供应量计算。投资者还可以查看1.20%、-70.26%和6817来评估趋势。使用实时图表跟踪AAVUSD表现。

今天从Aave Token到美元多少钱？ 今天AAVUSD的交易价格为87.64。日范围为86.45 - 89.75，年边界为57.70 - 312.46，交易量达到6817。参见从Aave Token到美元的实时图表。

最低的AAVUSD价格是多少？ 过去一年的最低AAVUSD价格是57.70。在57.70 - 312.46范围内，将该水平与87.64和86.62进行比较，以评估下行风险。观看AAVUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。

从Aave Token到美元投资安全吗？ 投资AAVUSD的安全性取决于其波动性。它在86.45 - 89.75和57.70 - 312.46范围内移动，-70.26%显示绩效，6817反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的从Aave Token到美元更新。

AAVUSD有史以来的最高价是多少？ AAVUSD在57.70 - 312.46内达到312.46的峰值。投资者经常将其与87.64和1.20%进行比较，以评估阻力。实时查看AAVUSD价格图表，了解每日变化。

如何投资从Aave Token到美元？ 要投资AAVUSD，请在下单前查看当前的87.64，查看-3.55%和-20.73%，并查看87.64和87.94。查看实时图表上的从Aave Token到美元价格。