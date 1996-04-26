K line countdown xr
- Индикаторы
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- Версия: 1.40
- Активации: 5
✅Счетчик свечей для всех таймфреймов
👉Поддержка таймфреймов 1мин/5мин/30мин/60мин 👉Реальная цена и динамический таймер рядом со свечой 👉Точно предсказывает закрытие свечи, ловит точки разворота ✅Незаменим при новостной торговле и поиске разворотов, упрощает наблюдение за графиком!
👉Контролируйте ритм торговли, не пропускайте развороты рынка
💥Счетчик свечей на всех таймфреймах, точно определяет развороты, уверенно используйте любую возможность