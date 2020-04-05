Aurum XAU Trend Portfolio EA

Aurum XAU Trend Portfolio EA

Мультимодульный трендовый портфель для золота с проп-ориентированной защитой капитала

Aurum XAU Trend Portfolio EA — это мультимодульный трендовый советник, разработанный специально для торговли XAUUSD.

Вместо одной торговой модели или одного таймфрейма советник объединяет восемь независимых стратегических модулей, работающих на M1, M15, M30, H1 и H4.

Цель портфельной архитектуры — распределить торговую активность между различными типами трендовых и пробойных моделей, сохраняя единый централизованный контроль риска.

Один советник — восемь торговых модулей

В портфель входят:

• Пробой каналов Donchian
• Donchian-пробой с EMA-фильтрацией
• Пробой модели Inside Bar
• Импульсное расширение на основе ATR
• Продолжение тренда после отката к EMA
• Пробой максимума и минимума предыдущего дня
• Пробой начального диапазона торговой сессии
• Дополнительный мультитаймфреймовый модуль расширения волатильности

Каждый модуль имеет собственные:

• Таймфрейм
• Условия входа
• Сессионный фильтр
• ATR-фильтр
• Метод расчета Stop Loss
• Соотношение Take Profit к риску
• Размер риска
• Максимальное время удержания позиции
• Ограничение количества сделок
• Логику безубытка или трейлинг-стопа

Модули работают независимо, но контролируются общим портфельным риск-движком.

Снижение зависимости от одной стратегии

Aurum XAU Trend Portfolio EA не построен вокруг одного сигнала, одного таймфрейма или одной узкой комбинации параметров.

Готовая конфигурация портфеля была отобрана в рамках широкого исследовательского процесса на Python и объединяет различные семейства стратегий, торговые периоды, сессии и методы сопровождения позиций.

Такая диверсификация предназначена для снижения зависимости от одной рыночной закономерности или одного набора параметров.

Советник не проводит оптимизацию во время реальной торговли и не изменяет самостоятельно параметры торговой логики.

Ни одна торговая система не может быть гарантированно защищена от модельного риска или переоптимизации. Результаты тестирования не гарантируют аналогичных результатов в будущем.

Риск-менеджмент для проп-стиля торговли

В советник встроена централизованная защита по Equity для работы в условиях строгих ограничений просадки.

Функции защиты:

• Мягкий дневной стоп
• Максимальный дневной лимит убытка
• Максимальный общий лимит убытка
• Автоматическое закрытие позиций портфеля при достижении мягкого стопа
• Расчет лота от риска
• Ограничение максимального лота
• Фильтр максимального спреда
• Лимит сделок для каждого модуля
• Проверка прогнозируемого риска перед открытием позиции
• Отдельный Magic Number для каждого модуля

Настройки по умолчанию:

• Мягкий дневной стоп: 4,30%
• Максимальный дневной убыток: 5,00%
• Максимальный общий убыток: 10,00%

Эти значения соответствуют распространенной структуре проп-ориентированных ограничений, но должны быть настроены под конкретную проп-фирму, ее часовой пояс, размер счета и метод расчета убытка.

Советник не может гарантировать соответствие правилам абсолютно всех проп-фирм, поскольку их условия отличаются.

Модель риска

Каждый торговый модуль имеет собственную фиксированную долю риска.

Объем позиции рассчитывается с учетом:

• Начального расчетного баланса
• Риска конкретного модуля
• Расстояния до Stop Loss
• Tick Size
• Tick Value
• Общего множителя риска

Параметр Risk Scale позволяет пропорционально уменьшать или увеличивать риск всего портфеля без изменения отдельных модулей.

Для челленджей и финансируемых счетов рекомендуется использовать консервативный множитель риска.

Управление позициями

В зависимости от модуля могут применяться:

• Take Profit с фиксированным Reward-to-Risk
• Stop Loss на основе ATR
• Минимальное фиксированное расстояние Stop Loss
• Перевод позиции в безубыток
• ATR-трейлинг
• Ограничение времени нахождения в сделке
• Автоматическое закрытие при срабатывании портфельной защиты

Только для золота

Aurum XAU Trend Portfolio EA разработан и настроен исключительно для:

Инструмент: XAUUSD / Gold

Параметры стратегий, фильтры волатильности, расстояния в пунктах и структура портфеля рассчитаны под золото. Использование на других рынках не рекомендуется.

Рекомендуемая установка

Платформа: MetaTrader 5
Инструмент: XAUUSD / Gold
Рекомендуемый график: XAUUSD M15
Внутренние таймфреймы: M1, M15, M30, H1 и H4
Режим тестирования: каждый тик на основе реальных тиков
Тип счета: ECN или Raw Spread
VPS: рекомендуется

Таймфрейм открытого графика не управляет всеми модулями, поскольку советник самостоятельно получает данные необходимых периодов.

Прозрачная торговая структура

Советник не использует:

• Мартингейл
• Сеточную торговлю
• Усреднение убыточных позиций
• Множители восстановления
• Неограниченное накопление позиций
• Скрытое увеличение лота
• Агрессивную логику возврата убытков

Каждая сделка открывается с заранее рассчитанным Stop Loss и Take Profit.

Подписка и сопровождение

Активная подписка включает:

• Полный доступ к советнику
• Техническую поддержку
• Помощь с установкой
• Рекомендации по настройке
• Обновления продукта
• Улучшения риск-менеджмента
• Исправления совместимости
• Дальнейшее сопровождение портфеля

После оформления подписки рекомендуется связаться с разработчиком для получения инструкций по установке и настройке.

Предупреждение о рисках

Aurum XAU Trend Portfolio EA является инструментом автоматизации торговли и не гарантирует получение прибыли, прохождение челленджа или сохранение финансируемого счета.

Торговля инструментами с кредитным плечом связана с существенным риском. Спред, исполнение, комиссии, свопы, спецификации брокера и правила проп-фирмы могут значительно влиять на результаты.

Перед использованием на реальном или финансируемом счете необходимо провести тестирование на реальных тиках и демо-счете.

Пользователь самостоятельно отвечает за выбор риска и соблюдение правил своего брокера или проп-фирмы.


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Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
Эксперты
БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ: Покупатель этого бота получает в подарок GRABBER BOT : Акция имеет временные ограничения. Поэтому поспешите! Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рын
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Aurum Prop Guard EA
Artur Shchupak
Эксперты
AURUM PROP GUARD EA Профессиональная торговая система для XAUUSD с продвинутой защитой капитала AURUM PROP GUARD EA — это профессиональный торговый робот для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, которые ставят управление рисками и сохранение капитала выше агрессивной торговли. Советник специализируется на торговле золотом (XAUUSD) и использует комбинацию ключевых дневных уровней, пробойных и разворотных сценариев, а также адаптивного управления сделками на основе волатильности рынка. В отл
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