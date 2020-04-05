Мультимодульный трендовый портфель для золота с проп-ориентированной защитой капитала

Aurum XAU Trend Portfolio EA

Aurum XAU Trend Portfolio EA — это мультимодульный трендовый советник, разработанный специально для торговли XAUUSD.

Вместо одной торговой модели или одного таймфрейма советник объединяет восемь независимых стратегических модулей, работающих на M1, M15, M30, H1 и H4.

Цель портфельной архитектуры — распределить торговую активность между различными типами трендовых и пробойных моделей, сохраняя единый централизованный контроль риска.

Один советник — восемь торговых модулей

В портфель входят:

• Пробой каналов Donchian

• Donchian-пробой с EMA-фильтрацией

• Пробой модели Inside Bar

• Импульсное расширение на основе ATR

• Продолжение тренда после отката к EMA

• Пробой максимума и минимума предыдущего дня

• Пробой начального диапазона торговой сессии

• Дополнительный мультитаймфреймовый модуль расширения волатильности

Каждый модуль имеет собственные:

• Таймфрейм

• Условия входа

• Сессионный фильтр

• ATR-фильтр

• Метод расчета Stop Loss

• Соотношение Take Profit к риску

• Размер риска

• Максимальное время удержания позиции

• Ограничение количества сделок

• Логику безубытка или трейлинг-стопа

Модули работают независимо, но контролируются общим портфельным риск-движком.

Снижение зависимости от одной стратегии

Aurum XAU Trend Portfolio EA не построен вокруг одного сигнала, одного таймфрейма или одной узкой комбинации параметров.

Готовая конфигурация портфеля была отобрана в рамках широкого исследовательского процесса на Python и объединяет различные семейства стратегий, торговые периоды, сессии и методы сопровождения позиций.

Такая диверсификация предназначена для снижения зависимости от одной рыночной закономерности или одного набора параметров.

Советник не проводит оптимизацию во время реальной торговли и не изменяет самостоятельно параметры торговой логики.

Ни одна торговая система не может быть гарантированно защищена от модельного риска или переоптимизации. Результаты тестирования не гарантируют аналогичных результатов в будущем.

Риск-менеджмент для проп-стиля торговли

В советник встроена централизованная защита по Equity для работы в условиях строгих ограничений просадки.

Функции защиты:

• Мягкий дневной стоп

• Максимальный дневной лимит убытка

• Максимальный общий лимит убытка

• Автоматическое закрытие позиций портфеля при достижении мягкого стопа

• Расчет лота от риска

• Ограничение максимального лота

• Фильтр максимального спреда

• Лимит сделок для каждого модуля

• Проверка прогнозируемого риска перед открытием позиции

• Отдельный Magic Number для каждого модуля

Настройки по умолчанию:

• Мягкий дневной стоп: 4,30%

• Максимальный дневной убыток: 5,00%

• Максимальный общий убыток: 10,00%

Эти значения соответствуют распространенной структуре проп-ориентированных ограничений, но должны быть настроены под конкретную проп-фирму, ее часовой пояс, размер счета и метод расчета убытка.

Советник не может гарантировать соответствие правилам абсолютно всех проп-фирм, поскольку их условия отличаются.

Модель риска

Каждый торговый модуль имеет собственную фиксированную долю риска.

Объем позиции рассчитывается с учетом:

• Начального расчетного баланса

• Риска конкретного модуля

• Расстояния до Stop Loss

• Tick Size

• Tick Value

• Общего множителя риска

Параметр Risk Scale позволяет пропорционально уменьшать или увеличивать риск всего портфеля без изменения отдельных модулей.

Для челленджей и финансируемых счетов рекомендуется использовать консервативный множитель риска.

Управление позициями

В зависимости от модуля могут применяться:

• Take Profit с фиксированным Reward-to-Risk

• Stop Loss на основе ATR

• Минимальное фиксированное расстояние Stop Loss

• Перевод позиции в безубыток

• ATR-трейлинг

• Ограничение времени нахождения в сделке

• Автоматическое закрытие при срабатывании портфельной защиты

Только для золота

Aurum XAU Trend Portfolio EA разработан и настроен исключительно для:

Инструмент: XAUUSD / Gold

Параметры стратегий, фильтры волатильности, расстояния в пунктах и структура портфеля рассчитаны под золото. Использование на других рынках не рекомендуется.

Рекомендуемая установка

Платформа: MetaTrader 5

Инструмент: XAUUSD / Gold

Рекомендуемый график: XAUUSD M15

Внутренние таймфреймы: M1, M15, M30, H1 и H4

Режим тестирования: каждый тик на основе реальных тиков

Тип счета: ECN или Raw Spread

VPS: рекомендуется

Таймфрейм открытого графика не управляет всеми модулями, поскольку советник самостоятельно получает данные необходимых периодов.

Прозрачная торговая структура

Советник не использует:

• Мартингейл

• Сеточную торговлю

• Усреднение убыточных позиций

• Множители восстановления

• Неограниченное накопление позиций

• Скрытое увеличение лота

• Агрессивную логику возврата убытков

Каждая сделка открывается с заранее рассчитанным Stop Loss и Take Profit.

Подписка и сопровождение

Активная подписка включает:

• Полный доступ к советнику

• Техническую поддержку

• Помощь с установкой

• Рекомендации по настройке

• Обновления продукта

• Улучшения риск-менеджмента

• Исправления совместимости

• Дальнейшее сопровождение портфеля

После оформления подписки рекомендуется связаться с разработчиком для получения инструкций по установке и настройке.

Предупреждение о рисках

Aurum XAU Trend Portfolio EA является инструментом автоматизации торговли и не гарантирует получение прибыли, прохождение челленджа или сохранение финансируемого счета.

Торговля инструментами с кредитным плечом связана с существенным риском. Спред, исполнение, комиссии, свопы, спецификации брокера и правила проп-фирмы могут значительно влиять на результаты.

Перед использованием на реальном или финансируемом счете необходимо провести тестирование на реальных тиках и демо-счете.

Пользователь самостоятельно отвечает за выбор риска и соблюдение правил своего брокера или проп-фирмы.