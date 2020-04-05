Aurum XAU Trend Portfolio EA
- Эксперты
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Artur ShchupakAurum Quant Lab develops professional algorithmic trading tools for MetaTrader 5.
Our focus is on structured trading systems, advanced risk management and practical automation for traders who value discipline and capital preservation.
Development principles:
• No Martingale
- Версия: 1.1
- Активации: 10
Мультимодульный трендовый портфель для золота с проп-ориентированной защитой капитала
Aurum XAU Trend Portfolio EA — это мультимодульный трендовый советник, разработанный специально для торговли XAUUSD.
Вместо одной торговой модели или одного таймфрейма советник объединяет восемь независимых стратегических модулей, работающих на M1, M15, M30, H1 и H4.
Цель портфельной архитектуры — распределить торговую активность между различными типами трендовых и пробойных моделей, сохраняя единый централизованный контроль риска.
Один советник — восемь торговых модулей
В портфель входят:
• Пробой каналов Donchian
• Donchian-пробой с EMA-фильтрацией
• Пробой модели Inside Bar
• Импульсное расширение на основе ATR
• Продолжение тренда после отката к EMA
• Пробой максимума и минимума предыдущего дня
• Пробой начального диапазона торговой сессии
• Дополнительный мультитаймфреймовый модуль расширения волатильности
Каждый модуль имеет собственные:
• Таймфрейм
• Условия входа
• Сессионный фильтр
• ATR-фильтр
• Метод расчета Stop Loss
• Соотношение Take Profit к риску
• Размер риска
• Максимальное время удержания позиции
• Ограничение количества сделок
• Логику безубытка или трейлинг-стопа
Модули работают независимо, но контролируются общим портфельным риск-движком.
Снижение зависимости от одной стратегии
Aurum XAU Trend Portfolio EA не построен вокруг одного сигнала, одного таймфрейма или одной узкой комбинации параметров.
Готовая конфигурация портфеля была отобрана в рамках широкого исследовательского процесса на Python и объединяет различные семейства стратегий, торговые периоды, сессии и методы сопровождения позиций.
Такая диверсификация предназначена для снижения зависимости от одной рыночной закономерности или одного набора параметров.
Советник не проводит оптимизацию во время реальной торговли и не изменяет самостоятельно параметры торговой логики.
Ни одна торговая система не может быть гарантированно защищена от модельного риска или переоптимизации. Результаты тестирования не гарантируют аналогичных результатов в будущем.
Риск-менеджмент для проп-стиля торговли
В советник встроена централизованная защита по Equity для работы в условиях строгих ограничений просадки.
Функции защиты:
• Мягкий дневной стоп
• Максимальный дневной лимит убытка
• Максимальный общий лимит убытка
• Автоматическое закрытие позиций портфеля при достижении мягкого стопа
• Расчет лота от риска
• Ограничение максимального лота
• Фильтр максимального спреда
• Лимит сделок для каждого модуля
• Проверка прогнозируемого риска перед открытием позиции
• Отдельный Magic Number для каждого модуля
Настройки по умолчанию:
• Мягкий дневной стоп: 4,30%
• Максимальный дневной убыток: 5,00%
• Максимальный общий убыток: 10,00%
Эти значения соответствуют распространенной структуре проп-ориентированных ограничений, но должны быть настроены под конкретную проп-фирму, ее часовой пояс, размер счета и метод расчета убытка.
Советник не может гарантировать соответствие правилам абсолютно всех проп-фирм, поскольку их условия отличаются.
Модель риска
Каждый торговый модуль имеет собственную фиксированную долю риска.
Объем позиции рассчитывается с учетом:
• Начального расчетного баланса
• Риска конкретного модуля
• Расстояния до Stop Loss
• Tick Size
• Tick Value
• Общего множителя риска
Параметр Risk Scale позволяет пропорционально уменьшать или увеличивать риск всего портфеля без изменения отдельных модулей.
Для челленджей и финансируемых счетов рекомендуется использовать консервативный множитель риска.
Управление позициями
В зависимости от модуля могут применяться:
• Take Profit с фиксированным Reward-to-Risk
• Stop Loss на основе ATR
• Минимальное фиксированное расстояние Stop Loss
• Перевод позиции в безубыток
• ATR-трейлинг
• Ограничение времени нахождения в сделке
• Автоматическое закрытие при срабатывании портфельной защиты
Только для золота
Aurum XAU Trend Portfolio EA разработан и настроен исключительно для:
Инструмент: XAUUSD / Gold
Параметры стратегий, фильтры волатильности, расстояния в пунктах и структура портфеля рассчитаны под золото. Использование на других рынках не рекомендуется.
Рекомендуемая установка
Платформа: MetaTrader 5
Инструмент: XAUUSD / Gold
Рекомендуемый график: XAUUSD M15
Внутренние таймфреймы: M1, M15, M30, H1 и H4
Режим тестирования: каждый тик на основе реальных тиков
Тип счета: ECN или Raw Spread
VPS: рекомендуется
Таймфрейм открытого графика не управляет всеми модулями, поскольку советник самостоятельно получает данные необходимых периодов.
Прозрачная торговая структура
Советник не использует:
• Мартингейл
• Сеточную торговлю
• Усреднение убыточных позиций
• Множители восстановления
• Неограниченное накопление позиций
• Скрытое увеличение лота
• Агрессивную логику возврата убытков
Каждая сделка открывается с заранее рассчитанным Stop Loss и Take Profit.
Подписка и сопровождение
Активная подписка включает:
• Полный доступ к советнику
• Техническую поддержку
• Помощь с установкой
• Рекомендации по настройке
• Обновления продукта
• Улучшения риск-менеджмента
• Исправления совместимости
• Дальнейшее сопровождение портфеля
После оформления подписки рекомендуется связаться с разработчиком для получения инструкций по установке и настройке.
Предупреждение о рисках
Aurum XAU Trend Portfolio EA является инструментом автоматизации торговли и не гарантирует получение прибыли, прохождение челленджа или сохранение финансируемого счета.
Торговля инструментами с кредитным плечом связана с существенным риском. Спред, исполнение, комиссии, свопы, спецификации брокера и правила проп-фирмы могут значительно влиять на результаты.
Перед использованием на реальном или финансируемом счете необходимо провести тестирование на реальных тиках и демо-счете.
Пользователь самостоятельно отвечает за выбор риска и соблюдение правил своего брокера или проп-фирмы.