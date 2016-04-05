Grid Assistent

Grid Assistant Vadyxa v3 (MQL5)
Специализированный торговый помощник, разработанный для автоматизации ручной торговли сеточными стратегиями (Grid) на платформе MetaTrader 5 (работает исключительно на хеджинговых счетах).
 Основные возможности и логика работы
1. Интерактивная кнопка экстренного закрытия («ЗАКРЫТЬ ВСЁ»)
На графике отображается крупная информативная кнопка темно-красного цвета.
При нажатии на неё советник мгновенно закрывает все открытые рыночные позиции и удаляет все отложенные ордера по текущему торговому инструменту.
2. Автоматическое восстановление отработавших колен (Grid Recovery)
Если ордер или позиция закрываются по тейк-профиту (в плюс), ассистент автоматически сканирует историю, находит параметры исходного входа (цену, объем, Stop Loss и Take Profit) и выставляет аналогичную лимитную заявку на ту же ценовую отметку.
Защита от дублей: Встроена проверка текущих позиций и отложенных ордеров (IsPriceOccupied). Перед выставлением лимитки бот сканирует график — если цена уже занята, новый ордер не плодится, исключая появление задвоенных колен при перезапусках или сбоях терминала.
3. Защита по эквити (Экстренный срез просадки)
Параметр InpEquityDropPercent позволяет задать допустимый процент просадки баланса.
При достижении этого уровня советник автоматически закрывает самое старое (убыточное) колено сетки, разгружая депозит.
Между срезами работает защитный таймер (InpCutCooldown), предотвращающий цепную реакцию («бензопилу») при резких импульсах рынка.
4. Умная зачистка (InpUseSmartCleanup)
Если на рынке не осталось открытых позиций по инструменту, советник автоматически очищает сетку от оставшихся нетронутыми отложенных ордеров, чтобы они не болтались в рынке впустую.
 Входные параметры (Inputs)
InpEquityDropPercent (значение по умолчанию: 11.0) — процент падения эквити от баланса, при котором происходит экстренный срез самого старого колена (0 — отключено).
InpCutCooldown (значение по умолчанию: 60) — задержка в секундах между экстренными срезами колен для защиты от резких скачков цены.
InpUseSmartCleanup (значение по умолчанию: true) — включение умной зачистки висящих отложек при полном закрытии всех позиций.
InpRestoreKnees (значение по умолчанию: true) — включение автоматического восстановления отработавших в плюс колен сетки.


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Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
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