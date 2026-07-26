Smart Basket Trimmer Pro
- Эксперты
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- Версия: 1.1
- Активации: 5
Các Tính Năng Nổi Trội Của EA
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Quản lý DCA đa tầng & Linh hoạt bước giá:
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Cho phép tùy chọn Bước giá cố định (Points) hoặc Bước giá động biến thiên theo biên độ thị trường (ATR).
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Kiểm soát an toàn bước giá với hệ thống Min/Max Step Points, chống việc dải lệnh quá sát khi thị trường phẳng hoặc quá thưa khi thị trường biến động mạnh.
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Tự động lọc nến thông minh: Lệnh 2 cho phép vào linh hoạt theo giá, từ lệnh 3 trở đi bắt buộc lọc theo nến mới để chống bão giá.
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Cơ chế TP Basket Đa Chế Độ (Set Giá Cứng / Line Ẩn):
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Hỗ trợ chốt lời gộp theo điểm trung bình của toàn đội hình.
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Tính năng Hidden TP Line (Ẩn TP) giúp vẽ đường ngang mục tiêu trực tiếp trên Chart và tự đóng lệnh ( CloseAll ), tránh việc để lộ điểm TP cho sàn (Broker) cũng như giảm tải việc spam Modify Order lên Server.
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Thuật Toán Tỉa Lệnh (Prune / Trim ABC):
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Tự động phân loại nhóm lệnh xanh nhất (nhóm A) để gánh lỗ cho các lệnh đỏ nặng nhất (nhóm B) và đỏ nhẹ nhất (nhóm C).
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Giải phóng ký quỹ (Margin) và hạ Drawdown liên tục mà vẫn bảo đảm thặng dư lợi nhuận tối thiểu ( InpTrimBuffer ).
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Chuẩn Hóa Tiền Tệ Tự Động (USD / Cent / Backtest):
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EA tự động quét ký hiệu tài khoản ( ACCOUNT_CURRENCY ) để nhân hệ số thặng dư 100x nếu chạy tài khoản Cent, đảm bảo việc test Backtest hay chạy Live trên tài khoản Cent/USD đạt chính xác 100% về tiền mặt.
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Bộ Lọc An Toàn & Xu Hướng:
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Kiểm soát Max Spread đầu vào (25-30 points) để chặn mở lệnh DCA trong các thời điểm giãn spread như giao phiên hoặc tin tức.
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Cho phép chọn chiều giao dịch chủ động: Chỉ Buy, Chỉ Sell hoặc Cả hai chiều.
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