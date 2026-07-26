Smart Basket Trimmer Pro

Các Tính Năng Nổi Trội Của EA

  • Quản lý DCA đa tầng & Linh hoạt bước giá:

    • Cho phép tùy chọn Bước giá cố định (Points) hoặc Bước giá động biến thiên theo biên độ thị trường (ATR).

    • Kiểm soát an toàn bước giá với hệ thống Min/Max Step Points, chống việc dải lệnh quá sát khi thị trường phẳng hoặc quá thưa khi thị trường biến động mạnh.

    • Tự động lọc nến thông minh: Lệnh 2 cho phép vào linh hoạt theo giá, từ lệnh 3 trở đi bắt buộc lọc theo nến mới để chống bão giá.

  • Cơ chế TP Basket Đa Chế Độ (Set Giá Cứng / Line Ẩn):

    • Hỗ trợ chốt lời gộp theo điểm trung bình của toàn đội hình.

    • Tính năng Hidden TP Line (Ẩn TP) giúp vẽ đường ngang mục tiêu trực tiếp trên Chart và tự đóng lệnh ( CloseAll ), tránh việc để lộ điểm TP cho sàn (Broker) cũng như giảm tải việc spam Modify Order lên Server.

  • Thuật Toán Tỉa Lệnh (Prune / Trim ABC):

    • Tự động phân loại nhóm lệnh xanh nhất (nhóm A) để gánh lỗ cho các lệnh đỏ nặng nhất (nhóm B) và đỏ nhẹ nhất (nhóm C).

    • Giải phóng ký quỹ (Margin) và hạ Drawdown liên tục mà vẫn bảo đảm thặng dư lợi nhuận tối thiểu ( InpTrimBuffer ).

  • Chuẩn Hóa Tiền Tệ Tự Động (USD / Cent / Backtest):

    • EA tự động quét ký hiệu tài khoản ( ACCOUNT_CURRENCY ) để nhân hệ số thặng dư 100x nếu chạy tài khoản Cent, đảm bảo việc test Backtest hay chạy Live trên tài khoản Cent/USD đạt chính xác 100% về tiền mặt.

  • Bộ Lọc An Toàn & Xu Hướng:

    • Kiểm soát Max Spread đầu vào (25-30 points) để chặn mở lệnh DCA trong các thời điểm giãn spread như giao phiên hoặc tin tức.

    • Cho phép chọn chiều giao dịch chủ động: Chỉ Buy, Chỉ Sell hoặc Cả hai chiều.


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TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
Эксперты
Представляем Mean Machine GPT Gen 2 – Оригинал. Теперь умнее, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать весь этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. Mean Machine GPT Gen 2 является следующей эволюцией того оригинального замысла. Мы не заменили оригинал. Мы его развили. Большинство систем реагируют один раз, действуют один раз и забывают всё. Mean Machine GPT Gen 2 не забывает. Он помнит кажду
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
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Smart EA with Trailing
Vu Hong Quang Dang
Эксперты
Optimized for $500 growth accounts. This high-performance EA targets 20% monthly returns by securing 1% daily profit through smart entry logic. Safety is priority #1: Hard protections engage at 8% daily or 15% monthly drawdown to prevent account blowouts. A perfect balance of aggressive compounding and strict risk management for small capitals. Thanks
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