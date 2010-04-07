Set SL and TP

Функция 1: Автоматическая установка стоп-лосса и тейк-профита

После запуска инструмента, при каждом открытии ордера автоматически устанавливаются уровни тейк-профита (TP) и стоп-лосса (SL), что обеспечивает автоматизацию риск-менеджмента. Например, при короткой позиции по GBPUSD с ценой открытия 1.33240 инструмент автоматически установит TP на 1.33040 и SL на 1.33440 (по 200 пунктов от цены открытия). Количество пунктов можно настраивать пользователем.

Функция 2: Динамический перевод в безубыток

Когда плавающая прибыль по открытой позиции достигает половины цели тейк-профита, инструмент автоматически перемещает стоп-лосс на цену открытия (безубыток). Например, короткая позиция по GBPUSD: цена открытия 1.33240, TP 1.33040, SL 1.33440. Когда цена падает до 1.33140 (прибыль 100 пунктов, что составляет половину от цели TP в 200 пунктов), стоп-лосс автоматически переносится на 1.33240. Порог срабатывания можно настроить (например, переносить стоп-лосс в безубыток только при достижении прибыли в 60%).