Set SL and TP

Функция 1: Автоматическая установка стоп-лосса и тейк-профита
После запуска инструмента, при каждом открытии ордера автоматически устанавливаются уровни тейк-профита (TP) и стоп-лосса (SL), что обеспечивает автоматизацию риск-менеджмента. Например, при короткой позиции по GBPUSD с ценой открытия 1.33240 инструмент автоматически установит TP на 1.33040 и SL на 1.33440 (по 200 пунктов от цены открытия). Количество пунктов можно настраивать пользователем.

Функция 2: Динамический перевод в безубыток
Когда плавающая прибыль по открытой позиции достигает половины цели тейк-профита, инструмент автоматически перемещает стоп-лосс на цену открытия (безубыток). Например, короткая позиция по GBPUSD: цена открытия 1.33240, TP 1.33040, SL 1.33440. Когда цена падает до 1.33140 (прибыль 100 пунктов, что составляет половину от цели TP в 200 пунктов), стоп-лосс автоматически переносится на 1.33240. Порог срабатывания можно настроить (например, переносить стоп-лосс в безубыток только при достижении прибыли в 60%).


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Dashboard Trading Made Simple
Wang Yu
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Утилиты
提供专业的EA编程服务，推出特色仪表盘EA编程，将您的交易策略自动化，可视化，一个图表管理多个交易货币对，详情查看: http://www.ex4gzs.com   Providing quick Developments and Conversion of MT4/MT5 EAs, Indicators, Scripts, and Tools. If you are looking for an Dashboard EA to turn your trading strategy into auto trading algo and to manage multi trades in one chart with visualizing tool, come and visit http://www.ex4gzs.com/en for more details. 如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feat
Telegram Publisher Agent
Omar Alkassar
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Утилиты
Telegram Publisher Agent   — это надстройка, которая позволяет трейдерам отправлять сигналы в свои каналы и группы Telegram в режиме реального времени. С помощью настраиваемых сообщений, снимков экрана и других функций этот инструмент помогает трейдерам делиться своими торговыми идеями и стратегиями со своими подписчиками. Инструмент также имеет красивый дизайн с переключением светлой и темной темы, предоставляя пользователям эстетичный и функциональный торговый опыт. Telegram Publisher Agent б
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