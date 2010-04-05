RiskPad Risk and Lot Calculator

Рассчитайте объём под точный риск за секунды — и откройте сделку в один клик.





RiskPad ставит на график три линии: Вход, Stop Loss и Take Profit. Вы тянете их туда, где планируете торговать, а панель сразу показывает точный лот под выбранный риск, убыток при стопе, прибыль при тейке, соотношение риск/прибыль, требуемую маржу и текущий спред. Когда всё как надо — один клик отправляет ордер с уже выставленными SL и TP.





Больше не нужно считать лот на калькуляторе. Больше не будет «рискнул больше, чем хотел». Вы задаёте риск один раз, а RiskPad подгоняет под него каждую сделку — на форексе, металлах, индексах и крипте.





Что внутри

- Точный лот по риску: процент от баланса/средств или фиксированная сумма — расчёт движком MT5.

- Три перетаскиваемые линии (Вход / Стоп / Тейк), привязанные к цене на любом таймфрейме.

- Живая панель: лот, убыток, профит, R:R, маржа и спред — пересчёт прямо при перетаскивании.

- Направление само: Стоп ниже цены — покупка, выше — продажа. Никаких тумблеров.

- Стартовые дистанции в процентах от цены — верный лот на золоте и индексах, не только в пунктах.

- Вход по рынку или лимиткой, тип ордера выбирается сам — Limit на откате, Stop на пробое.

- Сделка в один клик, с опциональным подтверждением «Да/Нет» и защитой от дублей.

- Подробные уведомления: Звук, Alert, Push на телефон и Telegram — каждое событие и канал отдельно, с номером счёта, причиной закрытия (вручную / SL / TP / советник / стоп-аут) и итогом.

- Двуязычный интерфейс (English / Русский), светлая и тёмная темы, настраиваемые угол, шрифт, цвета.





Честно по задумке

RiskPad — инструмент дисциплины и скорости, а не сервис сигналов и не авто-трейдер. Он не предсказывает рынок и не обещает прибыль. Он лишь гарантирует, что вы рискуете ровно тем, что решили, в каждой сделке.





Требования

- Только MetaTrader 5 — продукт на MQL5, на MetaTrader 4 не работает.

- Включите кнопку «Алготрейдинг» (RiskPad ставит ордера).

- Сначала попробуйте на демо-счёте; бесплатная версия работает в тестере стратегий.





Вопросы и поддержка — через комментарии и сообщения на странице продукта.



