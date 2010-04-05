RiskPad Risk and Lot Calculator

  • Утилиты
  • Denis Kulikov
    Denis Kulikov

    Denis Kulikov

    Практикующий трейдер и разработчик утилит для MetaTrader 5. То, что выкладываю, сначала делаю для себя — из реальной торговли: инструменты, которых мне самому не хватало за терминалом в ежедневной работе.
  • Версия: 1.0
  • Активации: 15
Рассчитайте объём под точный риск за секунды — и откройте сделку в один клик.

RiskPad ставит на график три линии: Вход, Stop Loss и Take Profit. Вы тянете их туда, где планируете торговать, а панель сразу показывает точный лот под выбранный риск, убыток при стопе, прибыль при тейке, соотношение риск/прибыль, требуемую маржу и текущий спред. Когда всё как надо — один клик отправляет ордер с уже выставленными SL и TP.

Больше не нужно считать лот на калькуляторе. Больше не будет «рискнул больше, чем хотел». Вы задаёте риск один раз, а RiskPad подгоняет под него каждую сделку — на форексе, металлах, индексах и крипте.

Что внутри
- Точный лот по риску: процент от баланса/средств или фиксированная сумма — расчёт движком MT5.
- Три перетаскиваемые линии (Вход / Стоп / Тейк), привязанные к цене на любом таймфрейме.
- Живая панель: лот, убыток, профит, R:R, маржа и спред — пересчёт прямо при перетаскивании.
- Направление само: Стоп ниже цены — покупка, выше — продажа. Никаких тумблеров.
- Стартовые дистанции в процентах от цены — верный лот на золоте и индексах, не только в пунктах.
- Вход по рынку или лимиткой, тип ордера выбирается сам — Limit на откате, Stop на пробое.
- Сделка в один клик, с опциональным подтверждением «Да/Нет» и защитой от дублей.
- Подробные уведомления: Звук, Alert, Push на телефон и Telegram — каждое событие и канал отдельно, с номером счёта, причиной закрытия (вручную / SL / TP / советник / стоп-аут) и итогом.
- Двуязычный интерфейс (English / Русский), светлая и тёмная темы, настраиваемые угол, шрифт, цвета.

Честно по задумке
RiskPad — инструмент дисциплины и скорости, а не сервис сигналов и не авто-трейдер. Он не предсказывает рынок и не обещает прибыль. Он лишь гарантирует, что вы рискуете ровно тем, что решили, в каждой сделке.

Требования
- Только MetaTrader 5 — продукт на MQL5, на MetaTrader 4 не работает.
- Включите кнопку «Алготрейдинг» (RiskPad ставит ордера).
- Сначала попробуйте на демо-счёте; бесплатная версия работает в тестере стратегий.

Вопросы и поддержка — через комментарии и сообщения на странице продукта.

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The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
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