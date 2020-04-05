ProjectX Ultra (Multi-TF ATR + Smart Grid)

100 USD

Купить: 100 USD

Аренда:

На 1 месяц: 80 USD

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Скачано демо: 0

Опубликован: 17 июля 2026

Текущая версия: 1.0

Обзор

ProjectX Ultra — это интеллектуальный мультивалютный советник, специально оптимизированный для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M5. В отличие от многих аналогов, робот использует уникальную систему фильтрации входов на основе импульсных свечных сигналов (1-свечные и 3-свечные паттерны) и многоуровневую защиту сетки усреднения с использованием индикаторов ATR.

Ключевая особенность: Модуль "Multi-TF Smart Shield" анализирует ATR с нескольких таймфреймов, чтобы приостанавливать усреднение во время высокой волатильности или пробоя тренда, защищая депозит от затяжных просадок.

Основные особенности

Система «Smart Shield» : Блокировка усреднения при пересечении быстрой и медленной ATR на нескольких таймфреймах.

Импульсный ATR-фильтр : Запрет на вход против сильных разнонаправленных движений (отдельные настройки для Buy и Sell).

Динамический шаг усреднения : Расчет безопасного расстояния на основе индикатора ATR (поддержка Multi-TF для BUY и Single-TF для SELL).

Прогрессивный лот по дистанции (Distance-Based Averaging): Размер лота зависит не от номера ордера в сетке, а от реального расстояния до текущей цены.

Фильтр новостей : Встроенный парсинг экономического календаря MQL5 с блокировкой торговли перед важными новостями USD.

DXY-фильтр (Индекс доллара) : Корреляция с EURUSD для блокировки BUY при сильном долларе и SELL при слабом.

Панель управления : Полностью русифицированная/англоязычная стеклянная панель с кнопками ручного закрытия, включения/отключения временного контроля и мониторингом просадки.

Встроенная система мартингейла (опционально, настраивается множитель лота отдельно для Buy и Sell).

Цена: $100 (до 01.08.2026) **5 покупок осталось до повышения цены до $150!**

Рекомендации по настройке

Параметр Рекомендация Таймфрейм XAUUSD M5 (встроенный, не зависит от графика) Таймфрейм для валютных пар H1 (требуется смена параметра WorkTimeframe ) Рекомендуемые пары GBPCAD, EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURJPY Рекомендуемые металлы XAUUSD (приоритетная оптимизация) Настройки для золота Стандартные (по умолчанию) Настройки для валют Требуются H1 set-файлы (уменьшить шаги мартина) Начальный лот 0.01 для центовых/микро счетов (первые 2-3 недели) Максимальный спред Установите лимит 50 (стандартно) для избежания торгов в периоды высокого спреда Важно: Используйте разные Magic Number для каждой валютной пары, чтобы избежать конфликтов ордеров.

Настройка системы

Фильтр новостей

Для активации фильтра новостей:

Откройте Сервис → Настройки (или Options). Перейдите на вкладку Советники. Включите опцию Разрешить WebRequest для указанного URL. Добавьте ссылку: http://ec.forexprostools.com/ (используется внутренний календарь терминала). Нажмите OK.

DXY Фильтр

Советник в реальном времени анализирует тренд индекса доллара через скользящую среднюю на паре EURUSD. На графике отображается линия DXY для визуального контроля. Фильтр автоматически блокирует сделки BUY, если доллар укрепляется (линия DXY вверх), и SELL, если доллар слабеет.

Панель управления

CLOSE ALL + LOCK : Закрывает все позиции и блокирует торговлю до повторного нажатия.

CLOSE BUY / CLOSE SELL : Принудительное закрытие только покупок или продаж.

TIME ON/OFF: Быстрое переключение между торговлей по расписанию и режимом 24/7.

Поддержка

Обсуждение и файлы настроек: Присоединяйтесь к чату MQL5

Приватная группа для покупателей: После покупки напишите мне, и я предоставлю доступ к приватному чату с обсуждением стратегий и новыми set-файлами.

Дополнительные возможности

Мартингейл — опционально, настраивается отдельными множителями для Buy и Sell.

Динамический лот — два режима: фиксированный или процент от депозита.

Центовой счет — полная поддержка (автоматическая конвертация данных в панели).

Пятничная блокировка — запрет на открытие новых ордеров после указанного GMT-часа.

Скачайте ProjectX Ultra и начните автоматическую торговлю золотом уже сегодня!