ProjectX Ultra

ProjectX Ultra (Multi-TF ATR + Smart Grid)

100 USD

Купить: 100 USD
Аренда:
На 1 месяц: 80 USD

Скачать демо бесплатно
Скачано демо: 0
Опубликован: 17 июля 2026
Текущая версия: 1.0

Обзор

ProjectX Ultra — это интеллектуальный мультивалютный советник, специально оптимизированный для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M5. В отличие от многих аналогов, робот использует уникальную систему фильтрации входов на основе импульсных свечных сигналов (1-свечные и 3-свечные паттерны) и многоуровневую защиту сетки усреднения с использованием индикаторов ATR.

Ключевая особенность: Модуль "Multi-TF Smart Shield" анализирует ATR с нескольких таймфреймов, чтобы приостанавливать усреднение во время высокой волатильности или пробоя тренда, защищая депозит от затяжных просадок.

Основные особенности

  • Система «Smart Shield»: Блокировка усреднения при пересечении быстрой и медленной ATR на нескольких таймфреймах.

  • Импульсный ATR-фильтр: Запрет на вход против сильных разнонаправленных движений (отдельные настройки для Buy и Sell).

  • Динамический шаг усреднения: Расчет безопасного расстояния на основе индикатора ATR (поддержка Multi-TF для BUY и Single-TF для SELL).

  • Прогрессивный лот по дистанции (Distance-Based Averaging): Размер лота зависит не от номера ордера в сетке, а от реального расстояния до текущей цены.

  • Фильтр новостей: Встроенный парсинг экономического календаря MQL5 с блокировкой торговли перед важными новостями USD.

  • DXY-фильтр (Индекс доллара): Корреляция с EURUSD для блокировки BUY при сильном долларе и SELL при слабом.

  • Панель управления: Полностью русифицированная/англоязычная стеклянная панель с кнопками ручного закрытия, включения/отключения временного контроля и мониторингом просадки.

  • Встроенная система мартингейла (опционально, настраивается множитель лота отдельно для Buy и Sell).

Цена: $100 (до 01.08.2026) **5 покупок осталось до повышения цены до $150!**

Рекомендации по настройке

Параметр Рекомендация
Таймфрейм XAUUSD M5 (встроенный, не зависит от графика)
Таймфрейм для валютных пар H1 (требуется смена параметра  WorkTimeframe )
Рекомендуемые пары GBPCAD, EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURJPY
Рекомендуемые металлы XAUUSD (приоритетная оптимизация)
Настройки для золота Стандартные (по умолчанию)
Настройки для валют Требуются H1 set-файлы (уменьшить шаги мартина)
Начальный лот 0.01 для центовых/микро счетов (первые 2-3 недели)
Максимальный спред Установите лимит 50 (стандартно) для избежания торгов в периоды высокого спреда
Важно: Используйте разные Magic Number для каждой валютной пары, чтобы избежать конфликтов ордеров.

Настройка системы

Фильтр новостей

Для активации фильтра новостей:

  1. Откройте Сервис  Настройки (или Options).

  2. Перейдите на вкладку Советники.

  3. Включите опцию Разрешить WebRequest для указанного URL.

  4. Добавьте ссылку:  http://ec.forexprostools.com/  (используется внутренний календарь терминала).

  5. Нажмите OK.

DXY Фильтр

Советник в реальном времени анализирует тренд индекса доллара через скользящую среднюю на паре EURUSD. На графике отображается линия DXY для визуального контроля. Фильтр автоматически блокирует сделки BUY, если доллар укрепляется (линия DXY вверх), и SELL, если доллар слабеет.

Панель управления

  • CLOSE ALL + LOCK: Закрывает все позиции и блокирует торговлю до повторного нажатия.

  • CLOSE BUY / CLOSE SELL: Принудительное закрытие только покупок или продаж.

  • TIME ON/OFF: Быстрое переключение между торговлей по расписанию и режимом 24/7.

Поддержка

  • Обсуждение и файлы настроек: Присоединяйтесь к чату MQL5

  • Приватная группа для покупателей: После покупки напишите мне, и я предоставлю доступ к приватному чату с обсуждением стратегий и новыми set-файлами.

Дополнительные возможности

  • Мартингейл — опционально, настраивается отдельными множителями для Buy и Sell.

  • Динамический лот — два режима: фиксированный или процент от депозита.

  • Центовой счет — полная поддержка (автоматическая конвертация данных в панели).

  • Пятничная блокировка — запрет на открытие новых ордеров после указанного GMT-часа.

Скачайте ProjectX Ultra и начните автоматическую торговлю золотом уже сегодня!


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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Mikhail Atarskii
5 (2)
Эксперты
ProjectX EA — это высокоскоростной скальпер, который использует встроенный индикатор Kunai для анализа и следования за краткосрочными трендами. Торговый робот специально разработан для торговли XAUUSD (Золото) и показывает отличные результаты на нескольких валютных парах.     Основные особенности - Встроенный индикатор Kunai для точного определения трендов - Высокоактивная скальпинговая стратегия - Встроенная система управления рисками - Фильтр новостей через календарь MQL5 - Возможность ручног
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Обзор продукта:  Unity Grid 1M XAUUSD Unity Grid 1M XAUUSD Плечи 1 к 500 Минимальный дерозит 10000$ либо 100$ на центе  Unity Grid 1M XAUUSD -TF1M (TF5M) Unity Grid 1M XAUUSD   — это полностью автоматический торговый советник (робот) для платформы MetaTrader 5. Его основная стратегия — это   торговая сетка (грид)   с элементами   мартингейла   и   усреднения . Простыми словами, робот не пытается предсказать каждое движение цены. Вместо этого он открывает первую сделку по сигналу, а если цена ид
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