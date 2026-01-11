Техническое задание
Ищем стажёра по MQL4, который хочет быстро учиться и делать работающие советники/индикаторы для реальных проектов.
Что от тебя:
Базовый MQL4 (понимаешь структуру .mq4, умеешь писать EA/индикаторы).
Знание GIT.
Готовность принимать фидбек, участвовать в код-ревью и делать рабочие фичи.
Интерес к трейдингу - не обязателен, но приветствуется.
Что даём:
🚀 Работа над реальными продуктами (не учебные задачи).
👨🏫 Наставник + регулярные код-ревью.
🛠️ Готовые фичи в портфолио и коммиты в GitHub.
🧭 Шанс на платную позицию по итогам стажировки.
🏅 Сертификат/рекомендация, гибкий график, удалённая работа.
Коротко чем будешь заниматься:
Писать/править EA и индикаторы, запускать бэктесты, фиксить баги.
Хочешь к нам устроиться на работу или как подать заявку:
Отправляй резюме/портфолио: https://t.me/mininena
Ждём мотивированных - начинай строить своё портфолио уже сейчас! 😉