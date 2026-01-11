



Ищем стажёра по MQL4, который хочет быстро учиться и делать работающие советники/индикаторы для реальных проектов.





Что от тебя:

Базовый MQL4 (понимаешь структуру .mq4, умеешь писать EA/индикаторы).

Знание GIT.

Готовность принимать фидбек, участвовать в код-ревью и делать рабочие фичи.

Интерес к трейдингу - не обязателен, но приветствуется.





Что даём:

🚀 Работа над реальными продуктами (не учебные задачи).

👨‍🏫 Наставник + регулярные код-ревью.

🛠️ Готовые фичи в портфолио и коммиты в GitHub.

🧭 Шанс на платную позицию по итогам стажировки.

🏅 Сертификат/рекомендация, гибкий график, удалённая работа.





Коротко чем будешь заниматься:

Писать/править EA и индикаторы, запускать бэктесты, фиксить баги.





Хочешь к нам устроиться на работу или как подать заявку:

Отправляй резюме/портфолио: https://t.me/mininena

Ждём мотивированных - начинай строить своё портфолио уже сейчас! 😉