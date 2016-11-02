Проблема с располождением папок в метатрейдере.

Новый комментарий
 
Перейдя на Виндоус 7 обнаружил, что советников и индикаторов, чтобы они работали в платформе МТ5 нужно совать в папку METAQUOTES, запрятанную в скрытых файлах в самой глубине виндоуса, иначе они не появляются в навигаторе. В то время как на ХР кидал просто в папку програмфайлс/метатрейдер/и т.п. Подскажите плиз, как сделать так, чтобы на 7-ке местом хранения индикаторов, советников и инклюдов была системная папка с самой программой?
 
volodarh:
Перейдя на Виндоус 7 обнаружил, что советников и индикаторов, чтобы они работали в платформе МТ5 нужно совать в папку METAQUOTES, запрятанную в скрытых файлах в самой глубине виндоуса, иначе они не появляются в навигаторе. В то время как на ХР кидал просто в папку програмфайлс/метатрейдер/и т.п. Подскажите плиз, как сделать так, чтобы на 7-ке местом хранения индикаторов, советников и инклюдов была системная папка с самой программой?
К ярлыку запуска МТ допишите ключ  /portable
 
Artyom Trishkin:
К ярлыку запуска МТ допишите ключ  /portable
Спасибо за ответ, но можно объяснить на пальцах. Ярлык запуска знаю - что такое, а вот куда ему этот ключ писать и в каким способом. В названии что ли?
 
volodarh:
Спасибо за ответ, но можно объяснить на пальцах. Ярлык запуска знаю - что такое, а вот куда ему этот ключ писать и в каким способом. В названии что ли?

На ярлыке правой кнопкой мыши -> Свойства. Ключ можно использовать и для MT5 и для MT4.

       

 
спасибо, теперь понял
Новый комментарий