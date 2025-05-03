Обсуждение статьи "Основы программирования на MQL5: Глобальные переменные терминала" - страница 4

Новый комментарий
 

видимо поменялись условия работы что ли с ними - ставлю в робота для проверки (вообще там нужны глоб переменные клиентского терминала)

пишет компилятор ошибки, использую в void OnTick()

пока не могу вкурить как с ними работать


у меня запрос идет в контексте решения задачи отслеживания значений пользовательского индикатора при открытии позиций

т.к. при перезагрузке терминала это значение актуальное утрачивается, если обычными переменными делать

текущее_значение_спред_куплен = NormalizeDouble(spread0,0);   // запомнили значение спреда от которого усреднять
1234
Новый комментарий