Обсуждение статьи "Основы программирования на MQL5: Глобальные переменные терминала" - страница 4
видимо поменялись условия работы что ли с ними - ставлю в робота для проверки (вообще там нужны глоб переменные клиентского терминала)
пишет компилятор ошибки, использую в void OnTick()
пока не могу вкурить как с ними работать
у меня запрос идет в контексте решения задачи отслеживания значений пользовательского индикатора при открытии позиций
т.к. при перезагрузке терминала это значение актуальное утрачивается, если обычными переменными делать