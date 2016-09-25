Профи, как сделать : чтобы линия-пунктир открытой сделки было только "впереди", т.е. на правой стороне от точки открытия. - страница 2

Новый комментарий
 
Alexey Volchanskiy:
Через FTP - не понял задачу. В общем случае, wininet покроет все потребности.
т.е. через включение DLL?
 
Alexander Ivanov:
т.е. через включение DLL?
Да, она в составе винды уже есть. На сайте rsdn.ru есть хорошая статья по работе с ней.
 
Alexey Volchanskiy:
Да, она в составе винды уже есть. На сайте rsdn.ru есть хорошая статья по работе с ней.
Спасибо!) Посмотрю.
 
pako:

rsdn.ru - чет нет такого(

 

Да, на зеркале есть, сайт что-то не пашет. Я нашел статьи, чтобы не искали долго по сайту. Сайт http://rsdn.org

wininet 

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Да, на зеркале есть, сайт что-то не пашет. Я нашел статьи, чтобы не искали долго по сайту. Сайт http://rsdn.org

 

Спасибо
 
Alexander Laur:
Для 4-ки у меня есть бесплатный скрипт, который показывает на графике точками места открытия позиций: https://www.mql5.com/ru/market/product/5159
)) спасибо. 

Но вот сплошные от края до края линии желаю убрать, хотяб в одну сторону  "стреляло бы".
 
Alexander Ivanov:
)) спасибо. 

Но вот сплошные от края до края линии желаю убрать, хотяб в одну сторону  "стреляло бы".
Тут нужен индикатор, который отключит показ этих линий терминалом, а далее сам будет рисовать любые линии, какие вам нужно.
 

я вот тут подумал,почему стрелочка открытия позиций до сих пор в терминале автоматически не ставится, а только когда из истории перетаскивается.

Уже тысячный бильд, а такой простой но жутко нужно мелочи до сих пор нет (((

Alexander Ivanov спасибо, это вещь!, а под mt5 на будущие там что нужно изменить не подскажите ?

 
Alexander Laur:
Попросите МК, чтобы они сделали показ открытых позиций в терминале опциональным.
Зачем просить, если есть уже давно? Сервис - Настройки - Графики - Показывать торговые уровни.
 
NightTrader:

я вот тут подумал,почему стрелочка открытия позиций до сих пор в терминале автоматически не ставится, а только когда из истории перетаскивается.

Уже тысячный бильд, а такой простой но жутко нужно мелочи до сих пор нет ((( 

Открывайте сделки при помощи скрипта, который при отправке OrderSend укажет нужный цвет для стрелки. Более того, скрипт можно "посадить" на горячую клавишу. В итоге нажатием, к примеру, Ctrl+B открываете Buy с заранее установленными параметрами ордера, Ctrl+S - Sell и т. д.
12
Новый комментарий