Профи, как сделать : чтобы линия-пунктир открытой сделки было только "впереди", т.е. на правой стороне от точки открытия. - страница 2
Через FTP - не понял задачу. В общем случае, wininet покроет все потребности.
т.е. через включение DLL?
Да, она в составе винды уже есть. На сайте rsdn.ru есть хорошая статья по работе с ней.
rsdn.ru - чет нет такого(
Да, на зеркале есть, сайт что-то не пашет. Я нашел статьи, чтобы не искали долго по сайту. Сайт http://rsdn.org
Для 4-ки у меня есть бесплатный скрипт, который показывает на графике точками места открытия позиций: https://www.mql5.com/ru/market/product/5159
)) спасибо.
я вот тут подумал,почему стрелочка открытия позиций до сих пор в терминале автоматически не ставится, а только когда из истории перетаскивается.
Уже тысячный бильд, а такой простой но жутко нужно мелочи до сих пор нет (((
Alexander Ivanov спасибо, это вещь!, а под mt5 на будущие там что нужно изменить не подскажите ?
Попросите МК, чтобы они сделали показ открытых позиций в терминале опциональным.
