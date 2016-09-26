Плагин для MT4

Каким плагином можно закрывать все позиции по просадке в % ?

самый простой плагин где указал один параметр например 30% просадки и забыл ? 

 
Какой-нибудь скрипт типа CloseAll. Таких полно в Code Base и Маркете (free-версий).
 
Есть такой, никак не соберусь подготовить для бесплатной публикации на маркете. Ех5 могу в личку кинуть, но работать будет на демо или только с лотом 0.01.

По замыслу архитектора полный функционал нужно будет покупать. 

ЗЫ Хотя Вам для МТ4. Не посмотрел, форум по MQL5. Извините.(

Пользуйтесь на здоровье, помимо закрытия по проценту убытка, есть и закрытие по прибыли. Обратите внимание что закрывает все позиции на счету и удаляет все отложенные ордера на всех парах.

Устанавливается на любую пару как советник и независит от того есть тики или нет, сканирует состояние счета три раза в секунду. 

 

Файлы:
ProfitClose_v2.ex4  29 kb
 
Спасибо за плагин, вот еще интересует у меня бонусы на центовом счете. эквити и баланс отличаются при закрытых позициях. Плагин это корректно отработает ?
skillax:
Спасибо за плагин, вот еще интересует у меня бонусы на центовом счете. эквити и баланс отличаются при закрытых позициях. Плагин это корректно отработает ?
При закрытии данным плагином учитывается AccountProfit относительно AccountBalance , если бонус идет на эквити то всё будет работать корректно.
 
А где исходник?
 
Evgeny Belyaev:
А где исходник?
У автора )
 
Alexey Volchanskiy:
У автора )
А автор где?))
