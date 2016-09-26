Плагин для MT4
Каким плагином можно закрывать все позиции по просадке в % ?
самый простой плагин где указал один параметр например 30% просадки и забыл ?
Есть такой, никак не соберусь подготовить для бесплатной публикации на маркете. Ех5 могу в личку кинуть, но работать будет на демо или только с лотом 0.01.
По замыслу архитектора полный функционал нужно будет покупать.
ЗЫ Хотя Вам для МТ4. Не посмотрел, форум по MQL5. Извините.(
Пользуйтесь на здоровье, помимо закрытия по проценту убытка, есть и закрытие по прибыли. Обратите внимание что закрывает все позиции на счету и удаляет все отложенные ордера на всех парах.
Устанавливается на любую пару как советник и независит от того есть тики или нет, сканирует состояние счета три раза в секунду.
Спасибо за плагин, вот еще интересует у меня бонусы на центовом счете. эквити и баланс отличаются при закрытых позициях. Плагин это корректно отработает ?
А где исходник?
У автора )
