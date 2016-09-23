Пятилетку за 4 года?

Новый комментарий
 
Такая вот интересная информация по сигналу:

Или я чего не понял, или чё-то здесь не так...
 
Vladimir Suschenko:
Такая вот интересная информация по сигналу:

Или я чего не понял, или чё-то здесь не так...
Круто. Рассказ был, там мужик во времени заблудился.
 
Vladimir Suschenko:
Такая вот интересная информация по сигналу:

Или я чего не понял, или чё-то здесь не так...
Я так понял, он открыл счет, поторговал сутки, потом замониторил.
 
В выходные подрабатывал сверхурочно.
 

Или я чего не понял, или чё-то здесь не так...

Возможно, имеется ввиду, что мониторинг был подключен чуть позже, чем была совершена самая первая сделка.

 
Vladimir Suschenko:
Такая вот интересная информация по сигналу:

Или я чего не понял, или чё-то здесь не так...
Можно ссылку на сигнал? Спасибо.
 
Alexey Volchanskiy:
Я так понял, он открыл счет, поторговал сутки, потом замониторил.
Vasiliy Pushkaryov:

Возможно, имеется ввиду, что мониторинг был подключен чуть позже, чем была совершена самая первая сделка.

Этот вариант логично напрашивается, как объяснение этого казуса, но в данном случае причина очевидно не в этом. Скорей всего что-то глюкнуло в механизме рассчётов, потому что через какое-то время ситуация исправилась и параметры счёта стали выглядеть так:

Здесь уже не прослеживается "лишнего" торгового времени...
Правда не стыкуется с этими данными уже другой параметр счёта - "срок жизни":


P.S. Насчёт поторговал потом замониторил - не вариант (точно знаю, т.к. это мой сигнал, так сказать "учебный").
 
Alexander:
Можно ссылку на сигнал? Спасибо.
Ответил в личку.
Новый комментарий