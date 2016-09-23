Пятилетку за 4 года?
Vladimir Suschenko:Круто. Рассказ был, там мужик во времени заблудился.
Такая вот интересная информация по сигналу:
Или я чего не понял, или чё-то здесь не так...
Такая вот интересная информация по сигналу:
Или я чего не понял, или чё-то здесь не так...
Vladimir Suschenko:Я так понял, он открыл счет, поторговал сутки, потом замониторил.
Такая вот интересная информация по сигналу:
Или я чего не понял, или чё-то здесь не так...
Такая вот интересная информация по сигналу:
Или я чего не понял, или чё-то здесь не так...
В выходные подрабатывал сверхурочно.
Или я чего не понял, или чё-то здесь не так...
Возможно, имеется ввиду, что мониторинг был подключен чуть позже, чем была совершена самая первая сделка.
Vladimir Suschenko:Можно ссылку на сигнал? Спасибо.
Такая вот интересная информация по сигналу:
Или я чего не понял, или чё-то здесь не так...
Такая вот интересная информация по сигналу:
Или я чего не понял, или чё-то здесь не так...
Alexey Volchanskiy:
Я так понял, он открыл счет, поторговал сутки, потом замониторил.
Я так понял, он открыл счет, поторговал сутки, потом замониторил.
Vasiliy Pushkaryov:Этот вариант логично напрашивается, как объяснение этого казуса, но в данном случае причина очевидно не в этом. Скорей всего что-то глюкнуло в механизме рассчётов, потому что через какое-то время ситуация исправилась и параметры счёта стали выглядеть так:
Возможно, имеется ввиду, что мониторинг был подключен чуть позже, чем была совершена самая первая сделка.
Здесь уже не прослеживается "лишнего" торгового времени...
Правда не стыкуется с этими данными уже другой параметр счёта - "срок жизни":
P.S. Насчёт поторговал потом замониторил - не вариант (точно знаю, т.к. это мой сигнал, так сказать "учебный").
Alexander:Ответил в личку.
Можно ссылку на сигнал? Спасибо.
Можно ссылку на сигнал? Спасибо.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Или я чего не понял, или чё-то здесь не так...