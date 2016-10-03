Min Max цена фьючерсов
prostotrader:сталкивался с таким ограничением, думаю это ограничение со стороны брокера, задайте вопрос в поддержку брокера
Каждую смену фьючерсов, после или накануне экспирации, у
вновь добавленных фьючерсов (не у всех) на реале нельзя установить ордер по максимально (минимально)
возможной цене.
Это у брокера проблемы с руками или терминал барахлит?
Добавлено
Реал, билд 1395
Alexander Bereznyak:
сталкивался с таким ограничением, думаю это ограничение со стороны брокера, задайте вопрос в поддержку брокера
сталкивался с таким ограничением, думаю это ограничение со стороны брокера, задайте вопрос в поддержку брокера
Нет, не брокера (только что получил ответ).
Кивают на МТ5, говорят пробовали на более ранних версиях - там всё ОК
уже можно обновить до 1434 и прочекать
ivanivan_11:Я работаю на реале с релизами.
уже можно обновить до 1434 и прочекать
уже можно обновить до 1434 и прочекать
тогда стоит подождать пару недель,пока до бкс или открытия дойдет,как до утки-на третьи сутки,и они обновят у себя релиз. а можно уже самому обновить до 1434 и проверить,вдруг уж пофиксили баг.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Каждую смену фьючерсов, после или накануне экспирации, у
вновь добавленных фьючерсов (не у всех) на реале нельзя установить ордер по максимально (минимально)
возможной цене.
Это у брокера проблемы с руками или терминал барахлит?
Добавлено
Реал, билд 1395