Min Max цена фьючерсов

Каждую смену фьючерсов, после или накануне экспирации, у

вновь добавленных фьючерсов (не у всех) на реале нельзя установить ордер по максимально (минимально)

возможной цене.

 

 

2016.09.13 10:40:35.940 Trades  'ххххх': failed sell limit 10.00 ED-3.17 at 1.1583 [Invalid price]
2016.09.13 10:43:52.104 Trades  'ххххх': failed buy limit 5.00 GBPU-3.17 at 1.2834 [Invalid price]

 Это у брокера проблемы с руками или терминал барахлит?

Реал, билд 1395 

 
prostotrader:

сталкивался с таким ограничением, думаю это ограничение со стороны брокера, задайте вопрос в поддержку брокера
 
Alexander Bereznyak:
сталкивался с таким ограничением, думаю это ограничение со стороны брокера, задайте вопрос в поддержку брокера

Нет, не брокера (только что получил ответ).

Кивают на МТ5, говорят пробовали на более ранних версиях - там всё ОК 

 

Руками тоже нельзя установить

 

 

Вот уже несколько месяцев не исправляется ошибка установка отложенного ордера по

нижнему пределу цены. Поправили, что якобы можно установить

 

А на деле нельзя

 

Добавлено Билд 1430 

 
уже можно обновить до 1434 и прочекать
 
ivanivan_11:
уже можно обновить до 1434 и прочекать
Я работаю на реале с релизами.
 
тогда стоит подождать пару недель,пока до бкс или открытия дойдет,как до утки-на третьи сутки,и они обновят у себя релиз. а можно уже самому обновить до 1434 и проверить,вдруг уж пофиксили баг.
