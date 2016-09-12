RSI Индикаторы - НАЛОЖИТЬ 2 разных.

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Здравствуйте. Можно ли наложить один на одного (не отдельно по вертикали) RSI  и как это сделать? Например, RSI 13 и RSI 3 совместить в одном ряду, чтобы второй не размещался ниже первого, а были на одном уровне. Спасибо.
Файлы:
RSI_14o441m1k.png  74 kb
 
Это программный вопрос? Или я просто не понял ...

Если нет, то сначала приаттачте графику один индикатор, потом мышкой в его же окно - второй:

 

Из навигатора перетащить второй индикатор на окно первого.

 

Можно обратить внимание на эти настройки второго индикатора (Apply to First Indicator's Data), но я этого не делаю - у меня и так мышкой все вставляется:


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