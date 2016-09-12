Ну, с днём программиста!
всем по 256 грамм, самого отборного кода )
Alexandr Bryzgalov:
всем по 256 грамм, самого отборного кода )
всем по 256 грамм, самого отборного кода )
Всех с праздником !!!
Фууу, чуть не вырвало...
В день программиста надо говорить о приятном и о прекрасном)
Присоединяюсь к поздравлениям !
Server Muradasilov:Не подписанная копия )
Присоединяюсь к поздравлениям !
Server Muradasilov:че серьезно есть указ такой или это прикол?
Присоединяюсь к поздравлениям !
new-rena:
Фууу, чуть не вырвало...
Дык закусывать надо было )
Alexey Navoykov:Понял, на следующей учту)
Дык закусывать надо было )
Дык закусывать надо было )
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