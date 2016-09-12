Ну, с днём программиста!

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всем по 256 грамм, самого отборного кода )
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Alexandr Bryzgalov:
всем по 256 грамм, самого отборного кода )
 
Всех с праздником !!!
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Фууу, чуть не вырвало...

В день программиста надо говорить о приятном и о прекрасном)

 

день программиста

 

Присоединяюсь к поздравлениям ! 

 

 
Server Muradasilov:

Присоединяюсь к поздравлениям ! 

 

Не подписанная копия )
 
Server Muradasilov:

Присоединяюсь к поздравлениям ! 

 

че серьезно есть указ такой или это прикол?
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new-rena:

Фууу, чуть не вырвало...

Дык закусывать надо было )

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Alexey Navoykov:

Дык закусывать надо было )

Понял, на следующей учту)
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