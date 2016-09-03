Подписка не разрешена
Добрый день! Кто знает почему пишет подписка не разрешена на страницах всех сигналов.
fffgggm1:не верефицированный пользователь
Добрый день! Кто знает почему пишет подписка не разрешена на страницах всех сигналов.
Добрый день! Кто знает почему пишет подписка не разрешена на страницах всех сигналов.
Roman Busarov:А какую верификацию требуется пройти? Никакие письма не приходили...
не верефицированный пользователь
не верефицированный пользователь
fffgggm1:Покажите скриншот, пожалуйста.
Добрый день! Кто знает почему пишет подписка не разрешена на страницах всех сигналов.
Добрый день! Кто знает почему пишет подписка не разрешена на страницах всех сигналов.
Karputov Vladimir:
Покажите скриншот, пожалуйста.
Покажите скриншот, пожалуйста.
fffgggm1:Так на всех сигналах
fffgggm1:Так уж и на всех? Попробуйте откройте самый первый сигнал в топе, при этом не используйте НИКАКИХ ФИЛЬТРОВ.
Так на всех сигналах
Так на всех сигналах
mloifman:Какая операционная система? Через какой браузер заходите?
на всех
на всех
Karputov Vladimir:Мак Сафари, тоже самое при заходе с удаленного сервера на виндоус сервер
Какая операционная система? Через какой браузер заходите?
Какая операционная система? Через какой браузер заходите?
fffgggm1:Работайте из чистой Windows и будет Вам счастье.
Мак Сафари, тоже самое при заходе с удаленного сервера на виндоус сервер
Мак Сафари, тоже самое при заходе с удаленного сервера на виндоус сервер
топикстартеру запрещены "финансовые операции"... ему нужно выяснить почему их запретили..
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