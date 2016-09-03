Подписка не разрешена

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Добрый день! Кто знает почему пишет подписка не разрешена на страницах всех сигналов.
[Удален]  
fffgggm1:
Добрый день! Кто знает почему пишет подписка не разрешена на страницах всех сигналов.
не верефицированный пользователь
 
Roman Busarov:
не верефицированный пользователь
А какую верификацию требуется пройти? Никакие письма не приходили...
 
fffgggm1:
Добрый день! Кто знает почему пишет подписка не разрешена на страницах всех сигналов.
Покажите скриншот, пожалуйста. 
 
Karputov Vladimir:
Покажите скриншот, пожалуйста. 
 
fffgggm1:
Так на всех сигналах
 
fffgggm1:
Так на всех сигналах
Так уж и на всех? Попробуйте откройте самый первый сигнал в топе, при этом не используйте НИКАКИХ ФИЛЬТРОВ.
 
mloifman:
на всех
Какая операционная система? Через какой браузер заходите?
 
Karputov Vladimir:
Какая операционная система? Через какой браузер заходите?
Мак Сафари, тоже самое при заходе с удаленного сервера на виндоус сервер
 
fffgggm1:
Мак Сафари, тоже самое при заходе с удаленного сервера на виндоус сервер
Работайте из чистой Windows и будет Вам счастье.
 
топикстартеру запрещены "финансовые операции"... ему нужно выяснить почему их запретили..
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