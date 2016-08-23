CopyTicks() демо и реал

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Почему на демо (Открытие 1395) этот код не работает, а на реале (Открытие 1395) работает ?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Test_ticks.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//
input int TickCnt=100;       //кол-во тиков
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   MarketBookAdd(Symbol());
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   MarketBookRelease(Symbol());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
  {
   if(symbol==Symbol())
     {
      MqlTick ticks[];
      int buy_deals=0;
      int sell_deals=0;
      int copied = CopyTicks( Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, TickCnt );
      if( copied == TickCnt )
        {
         for(int i=0; i<TickCnt; i++)
           {
            if(( ticks[i].flags  &TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY)
              {
               buy_deals++;
              }
            else
            if(( ticks[i].flags  &TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL)
              {
               sell_deals++;
              }
           }
         Print("Buy deals: ",buy_deals," Sell deals: ",sell_deals);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

На БКС демо 1395 - работает!

Что за чудеса? 

 
prostotrader:

На БКС демо 1395 - работает!

Что за чудеса? 

Демо-сервер "Открытия" не обновлён. Вот посмотрите, что даёт лента на "Открытии"-демо:

Не обновлённый сервер "Открытие"-демо 

 
Karputov Vladimir:

Демо-сервер "Открытия" не обновлён. Вот посмотрите, что даёт лента на "Открытии"-демо:

 

Всё то Вы знаете мистер :)

Вот лента с БКС-демо

 

 
prostotrader:

Всё то Вы знаете мистер :)

Вот лента с БКС-демо

 

Значит остаётся, что? Выяснить версии серверов на демо-Открытии и демо-БКС. Я беру себе демо-Открытие, с Вас информауия по демо-БКС.
 
Karputov Vladimir:
Значит остаётся, что? Выяснить версии серверов на демо-Открытии и демо-БКС. Я беру себе демо-Открытие, с Вас информауия по демо-БКС.

Мне не скажут, я не их клиент.

Давайте наоборот, Вы БКС 

Странно, что есть TERMINAL_BUILD,

а SERVER_BUILD - нет :( 

Хотя бы, при загрузке терминала, писали версию сервера. 

 
prostotrader:

Мне не скажут, я не их клиент.

Давайте наоборот, Вы БКС 

Странно, что есть TERMINAL_BUILD,

а SERVER_BUILD - нет :( 

Хотя бы, при загрузке терминала, писали версию сервера. 

Поздно, я только что отправил запрос в "Открытие".
 
Karputov Vladimir:
Поздно, я только что отправил запрос в "Открытие".
В открытии билд 1340, а в БКС (что сомнительно) 1375
 
prostotrader:
В открытии билд 1340
Для bcs.ru-демо (тут я не уточнил, это форекс или фьючерсы) - версия сервера 1395, для broker.ru демо - 1395 и broker.ru реал - 1375.
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