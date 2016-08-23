CopyTicks() демо и реал
На БКС демо 1395 - работает!
Что за чудеса?
На БКС демо 1395 - работает!
Что за чудеса?
Демо-сервер "Открытия" не обновлён. Вот посмотрите, что даёт лента на "Открытии"-демо:
Демо-сервер "Открытия" не обновлён. Вот посмотрите, что даёт лента на "Открытии"-демо:
Всё то Вы знаете мистер :)
Вот лента с БКС-демо
Всё то Вы знаете мистер :)
Вот лента с БКС-демо
Значит остаётся, что? Выяснить версии серверов на демо-Открытии и демо-БКС. Я беру себе демо-Открытие, с Вас информауия по демо-БКС.
Мне не скажут, я не их клиент.
Давайте наоборот, Вы БКС
Странно, что есть TERMINAL_BUILD,
а SERVER_BUILD - нет :(
Хотя бы, при загрузке терминала, писали версию сервера.
Мне не скажут, я не их клиент.
Давайте наоборот, Вы БКС
Странно, что есть TERMINAL_BUILD,
а SERVER_BUILD - нет :(
Хотя бы, при загрузке терминала, писали версию сервера.
Поздно, я только что отправил запрос в "Открытие".
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Почему на демо (Открытие 1395) этот код не работает, а на реале (Открытие 1395) работает ?