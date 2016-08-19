Смотрите, никто не знает куда пойдет цена... ну можно угадать итд. Т.е. мы что? Да, слепые в отношении прогнозов. А вот есть идея. - страница 3

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Karputov Vladimir:
Какими именно объёмами? Реальными (если подключаемся к бирже), тиковыми (если работает из терминала) или объёмами из внешних источников (вроде OandaX OrderBook Chart ).
а могет все их вместе взять?  
 
ребята продолжайте, чуть попозже зайду.  Лепешку на ужин должен сделать.
 
Alexander Ivanov:

Слепой - прежде чем сделать шаг - он тростью проверяет в нескольких местах. И где есть проход- там шагает.

Отсюда закон- кто ходит без тщательной проверки- тот упадет. Вдумайтесь. 

А если нужно найти выход из лабиринта? Причём при условии, что назад вернуться нельзя.

 
Alexander Ivanov:

Слепой - прежде чем сделать шаг - он тростью проверяет в нескольких местах. И где есть проход- там шагает.

Отсюда закон- кто ходит без тщательной проверки- тот упадет. Вдумайтесь. 

Нужна машина времени.

http://www.kp.ru/daily/24535.3/678617/

А по объемам пользуюсь распределением по ценовым зонам . Фигуры разные анализирую колокольчики Гаусса, вилки и другие картины Репина.


Машина времени уже построена. Это Большой адронный коллайдер
Машина времени уже построена. Это Большой адронный коллайдер
  • 2010.08.05
  • Светлана КУЗИНА
  • www.kp.ru
Физики-фантасты Если прежде путешествия во времени рассматривались как пусть научная, но фантастика, то теперь они внезапно превратились в любимую игрушку физиков-теоретиков. Известный физик Кип ТОРН из Калифорнийского технологического института как-то сказал на одной из своих лекций: - Когда-то путешествия во времени были исключительной...
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