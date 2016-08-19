Смотрите, никто не знает куда пойдет цена... ну можно угадать итд. Т.е. мы что? Да, слепые в отношении прогнозов. А вот есть идея. - страница 3
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Какими именно объёмами? Реальными (если подключаемся к бирже), тиковыми (если работает из терминала) или объёмами из внешних источников (вроде OandaX OrderBook Chart ).
Слепой - прежде чем сделать шаг - он тростью проверяет в нескольких местах. И где есть проход- там шагает.
Отсюда закон- кто ходит без тщательной проверки- тот упадет. Вдумайтесь.
А если нужно найти выход из лабиринта? Причём при условии, что назад вернуться нельзя.
Слепой - прежде чем сделать шаг - он тростью проверяет в нескольких местах. И где есть проход- там шагает.
Отсюда закон- кто ходит без тщательной проверки- тот упадет. Вдумайтесь.
Нужна машина времени.
http://www.kp.ru/daily/24535.3/678617/
А по объемам пользуюсь распределением по ценовым зонам . Фигуры разные анализирую колокольчики Гаусса, вилки и другие картины Репина.