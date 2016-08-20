Стакан котировок в MT5

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После торговли на Transaq по стечению обстоятельств пришлось перейти на примитивный Meta Trader 5, функционал которого застрял на уровне конца 90-х гг. прошлого века. Из того, с чем пришлось столкнуться - отсутствие самых крайне необходимых элементов, без которых адекватная торговля невозможна: актуальная история всех сделок онлайн, стакан котировок по 20 заявок на продажу и 20 на покупку (всего 40), совмещение кучи графиков на 1 экране, графические котировки прямо на графике, 10 обновлений графика и котировок в секунду.. Ко всему можно привыкнуть, но не к отсутствию стакана котировок. Вопрос: как можно прикрутить к этому примитивному древнему Meta Trader 5 котировки? Помогите советом или давайте разбираться.
 
Vitalik1234567:
После торговли на Transaq по стечению обстоятельств пришлось перейти на примитивный Meta Trader 5, функционал которого застрял на уровне конца 90-х гг. прошлого века. Из того, с чем пришлось столкнуться - отсутствие самых крайне необходимых элементов, без которых адекватная торговля невозможна: актуальная история всех сделок онлайн, стакан котировок по 20 заявок на продажу и 20 на покупку (всего 40), совмещение кучи графиков на 1 экране, графические котировки прямо на графике, 10 обновлений графика и котировок в секунду.. Ко всему можно привыкнуть, но не к отсутствию стакана котировок. Вопрос: как можно прикрутить к этому примитивному древнему Meta Trader 5 котировки? Помогите советом или давайте разбираться.
Никак. Идите обратно в Transaq
 
prostotrader:
Никак. Идите обратно в Transaq
это ни тот ответ, который я хотел получить. и тем  более это не решение проблемы. Если бы была возможность остаться на Transaq, я б никогда не установил этот mt5 и тем более не написал бы на этом мертвом сайте. Может есть возможность прикрутить внешний модуль, скрипт какой написать или разобрать программу и дописать в нее блок с котировками.
 
Попробуйте нам связно рассказать в чем преимущество транзака перед MetaTrader 5. Если не получится, то ищите другую площадку.
 
Vitalik1234567:
это ни тот ответ, который я хотел получить. и тем  более это не решение проблемы. Если бы была возможность остаться на Transaq, я б никогда не установил этот mt5 и тем более не написал бы на этом мертвом сайте. Может есть возможность прикрутить внешний модуль, скрипт какой написать или разобрать программу и дописать в нее блок с котировками.
Ничего нельзя из перечисленного - даже не беспокойтесь.
 
Vitalik1234567:
это ни тот ответ, который я хотел получить. и тем  более это не решение проблемы. Если бы была возможность остаться на Transaq, я б никогда не установил этот mt5 и тем более не написал бы на этом мертвом сайте. Может есть возможность прикрутить внешний модуль, скрипт какой написать или разобрать программу и дописать в нее блок с котировками.

Можно сделать всё что угодно.

Я не в огромном восторге от МТ5, но это не значит, что совсем не зная возможностепй платформы,

можно "поливать" и сайт и программу.

Вы здесь не жилец. 

 
Vitalik1234567:
После торговли на Transaq по стечению обстоятельств пришлось перейти на примитивный Meta Trader 5, функционал которого застрял на уровне конца 90-х гг. прошлого века. Из того, с чем пришлось столкнуться - отсутствие самых крайне необходимых элементов, без которых адекватная торговля невозможна: актуальная история всех сделок онлайн, стакан котировок по 20 заявок на продажу и 20 на покупку (всего 40), совмещение кучи графиков на 1 экране, графические котировки прямо на графике, 10 обновлений графика и котировок в секунду.. Ко всему можно привыкнуть, но не к отсутствию стакана котировок. Вопрос: как можно прикрутить к этому примитивному древнему Meta Trader 5 котировки? Помогите советом или давайте разбираться.
 
Vitalik1234567:
После торговли на Transaq по стечению обстоятельств пришлось перейти на примитивный Meta Trader 5, функционал которого застрял на уровне конца 90-х гг. прошлого века. Из того, с чем пришлось столкнуться - отсутствие самых крайне необходимых элементов, без которых адекватная торговля невозможна: актуальная история всех сделок онлайн, стакан котировок по 20 заявок на продажу и 20 на покупку (всего 40), совмещение кучи графиков на 1 экране, графические котировки прямо на графике, 10 обновлений графика и котировок в секунду.. Ко всему можно привыкнуть, но не к отсутствию стакана котировок. Вопрос: как можно прикрутить к этому примитивному древнему Meta Trader 5 котировки? Помогите советом или давайте разбираться.

а зачем ????

терминалы со стаканом на потоки с теми-же поставщиками ликвидности 20-50 USD/mo. Но на для форекс это ни о чём (стакан в смысле)  - работайте у них ..преимущества MT - в лёгкости автоматизации.

 

История сделок есть, стакан 32 на 32 уровня, десятки обновлений стакана в секунду и тд. Просто подключитесь к реальному счету Открытия.

Топикстартер пришел набрасывать?  Да еще с упоминанием платформы-зомби.

 
Vitalik1234567:
После торговли на Transaq по стечению обстоятельств пришлось перейти на примитивный Meta Trader 5, функционал которого застрял на уровне конца 90-х гг. прошлого века. Из того, с чем пришлось столкнуться - отсутствие самых крайне необходимых элементов, без которых адекватная торговля невозможна: актуальная история всех сделок онлайн, стакан котировок по 20 заявок на продажу и 20 на покупку (всего 40), совмещение кучи графиков на 1 экране, графические котировки прямо на графике, 10 обновлений графика и котировок в секунду.. Ко всему можно привыкнуть, но не к отсутствию стакана котировок. Вопрос: как можно прикрутить к этому примитивному древнему Meta Trader 5 котировки? Помогите советом или давайте разбираться.

Торговал на Transaqe, лет 10назад (убожество), торговал на квике( 3-) и сейчас приходится блин...

Познакомился с мт4(хорошо+), изучаю мт5(отлично с - пока).

И что же вы там такого не примитивного в  Transaqe нашли, какой функционал???

Очень интересно.

 
Sergey Novokhatskiy:

Торговал на Transaqe, лет 10назад (убожество), торговал на квике( 3-) и сейчас приходится блин...

Познакомился с мт4(хорошо+), изучаю мт5(отлично с - пока).

И что же вы там такого не примитивного в  Transaqe нашли, какой функционал???

Очень интересно.

Скорее всего он там потерял и сейчас роется в платформах. Но когда не смог разобраться в одном, вряд ли сможет разобраться в другом.
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