Стакан котировок в MT5
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После торговли на Transaq по стечению обстоятельств пришлось перейти на примитивный Meta Trader 5, функционал которого застрял на уровне конца 90-х гг. прошлого века. Из того, с чем пришлось столкнуться - отсутствие самых крайне необходимых элементов, без которых адекватная торговля невозможна: актуальная история всех сделок онлайн, стакан котировок по 20 заявок на продажу и 20 на покупку (всего 40), совмещение кучи графиков на 1 экране, графические котировки прямо на графике, 10 обновлений графика и котировок в секунду.. Ко всему можно привыкнуть, но не к отсутствию стакана котировок. Вопрос: как можно прикрутить к этому примитивному древнему Meta Trader 5 котировки? Помогите советом или давайте разбираться.
Никак. Идите обратно в Transaq
это ни тот ответ, который я хотел получить. и тем более это не решение проблемы. Если бы была возможность остаться на Transaq, я б никогда не установил этот mt5 и тем более не написал бы на этом мертвом сайте. Может есть возможность прикрутить внешний модуль, скрипт какой написать или разобрать программу и дописать в нее блок с котировками.
это ни тот ответ, который я хотел получить. и тем более это не решение проблемы. Если бы была возможность остаться на Transaq, я б никогда не установил этот mt5 и тем более не написал бы на этом мертвом сайте. Может есть возможность прикрутить внешний модуль, скрипт какой написать или разобрать программу и дописать в нее блок с котировками.
Можно сделать всё что угодно.
Я не в огромном восторге от МТ5, но это не значит, что совсем не зная возможностепй платформы,
можно "поливать" и сайт и программу.
Вы здесь не жилец.
После торговли на Transaq по стечению обстоятельств пришлось перейти на примитивный Meta Trader 5, функционал которого застрял на уровне конца 90-х гг. прошлого века. Из того, с чем пришлось столкнуться - отсутствие самых крайне необходимых элементов, без которых адекватная торговля невозможна: актуальная история всех сделок онлайн, стакан котировок по 20 заявок на продажу и 20 на покупку (всего 40), совмещение кучи графиков на 1 экране, графические котировки прямо на графике, 10 обновлений графика и котировок в секунду.. Ко всему можно привыкнуть, но не к отсутствию стакана котировок. Вопрос: как можно прикрутить к этому примитивному древнему Meta Trader 5 котировки? Помогите советом или давайте разбираться.
После торговли на Transaq по стечению обстоятельств пришлось перейти на примитивный Meta Trader 5, функционал которого застрял на уровне конца 90-х гг. прошлого века. Из того, с чем пришлось столкнуться - отсутствие самых крайне необходимых элементов, без которых адекватная торговля невозможна: актуальная история всех сделок онлайн, стакан котировок по 20 заявок на продажу и 20 на покупку (всего 40), совмещение кучи графиков на 1 экране, графические котировки прямо на графике, 10 обновлений графика и котировок в секунду.. Ко всему можно привыкнуть, но не к отсутствию стакана котировок. Вопрос: как можно прикрутить к этому примитивному древнему Meta Trader 5 котировки? Помогите советом или давайте разбираться.
а зачем ????
терминалы со стаканом на потоки с теми-же поставщиками ликвидности 20-50 USD/mo. Но на для форекс это ни о чём (стакан в смысле) - работайте у них ..преимущества MT - в лёгкости автоматизации.
История сделок есть, стакан 32 на 32 уровня, десятки обновлений стакана в секунду и тд. Просто подключитесь к реальному счету Открытия.
Топикстартер пришел набрасывать? Да еще с упоминанием платформы-зомби.
После торговли на Transaq по стечению обстоятельств пришлось перейти на примитивный Meta Trader 5, функционал которого застрял на уровне конца 90-х гг. прошлого века. Из того, с чем пришлось столкнуться - отсутствие самых крайне необходимых элементов, без которых адекватная торговля невозможна: актуальная история всех сделок онлайн, стакан котировок по 20 заявок на продажу и 20 на покупку (всего 40), совмещение кучи графиков на 1 экране, графические котировки прямо на графике, 10 обновлений графика и котировок в секунду.. Ко всему можно привыкнуть, но не к отсутствию стакана котировок. Вопрос: как можно прикрутить к этому примитивному древнему Meta Trader 5 котировки? Помогите советом или давайте разбираться.
Торговал на Transaqe, лет 10назад (убожество), торговал на квике( 3-) и сейчас приходится блин...
Познакомился с мт4(хорошо+), изучаю мт5(отлично с - пока).
И что же вы там такого не примитивного в Transaqe нашли, какой функционал???
Очень интересно.
Торговал на Transaqe, лет 10назад (убожество), торговал на квике( 3-) и сейчас приходится блин...
Познакомился с мт4(хорошо+), изучаю мт5(отлично с - пока).
И что же вы там такого не примитивного в Transaqe нашли, какой функционал???
Очень интересно.
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