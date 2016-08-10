Товарищи может быть кто нибудь видел из вас такой индикатор

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Товарищи может быть кто нибудь видел из вас такой индикатор.

Суть

Открыт допустим тайм фрейм 15 минут

индикатор должен просчитывать тайм фрейм 15 минут основной, 30 минут , час, и 4 часа.

Когда на всех тайм фреймах закрываются свечи в одном направлении индикатор подаёт сигнал. 

 
Сделаю
 
Sergey Ponomarev:

Товарищи может быть кто нибудь видел из вас такой индикатор.

Суть

Открыт допустим тайм фрейм 15 минут

индикатор должен просчитывать тайм фрейм 15 минут основной, 30 минут , час, и 4 часа.

Когда на всех тайм фреймах закрываются свечи в одном направлении индикатор подаёт сигнал. 

Делал такой! Уже размещён в кодбазе, как называется - в упор не помню!
 
Nikolay Kositsin:
Делал такой! Уже размещён в кодбазе, как называется - в упор не помню!
А что у вас много в код бейз перемещено советников?) Что вы не можете найти
 
Sergey Ponomarev:
А что у вас много в код бейз перемещено советников?) Что вы не можете найти
тысячи
 
Sergey Ponomarev:
А что у вас много в код бейз перемещено советников?) Что вы не можете найти

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