Товарищи может быть кто нибудь видел из вас такой индикатор
Сделаю
Sergey Ponomarev:Делал такой! Уже размещён в кодбазе, как называется - в упор не помню!
Товарищи может быть кто нибудь видел из вас такой индикатор.
Суть
Открыт допустим тайм фрейм 15 минут
индикатор должен просчитывать тайм фрейм 15 минут основной, 30 минут , час, и 4 часа.
Когда на всех тайм фреймах закрываются свечи в одном направлении индикатор подаёт сигнал.
Nikolay Kositsin:А что у вас много в код бейз перемещено советников?) Что вы не можете найти
Делал такой! Уже размещён в кодбазе, как называется - в упор не помню!
Делал такой! Уже размещён в кодбазе, как называется - в упор не помню!
Sergey Ponomarev:тысячи
А что у вас много в код бейз перемещено советников?) Что вы не можете найти
А что у вас много в код бейз перемещено советников?) Что вы не можете найти
Sergey Ponomarev:
А что у вас много в код бейз перемещено советников?) Что вы не можете найти
А что у вас много в код бейз перемещено советников?) Что вы не можете найти
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Товарищи может быть кто нибудь видел из вас такой индикатор.
Суть
Открыт допустим тайм фрейм 15 минут
индикатор должен просчитывать тайм фрейм 15 минут основной, 30 минут , час, и 4 часа.
Когда на всех тайм фреймах закрываются свечи в одном направлении индикатор подаёт сигнал.