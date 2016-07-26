Нейросеть - страница 3
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Обучение на размеченных данных. Для начала сами размечаете обучающее множество - начало волны, конец волны. А потом и про метод поговорим.
есть у меня размеченные графики и что дальше мне делать ?
подавать данные на вход сети и получать данные на выходе.
зная, какие в дейтсвительности должны быть данные на выходе - корректируете веса и снова вычисляете.... и т.д. пока не обучите свою сетку
у вас же есть данные, распознаванию которых вы будете обучать свою сеть??
знаю, что нейросети обучали распознавать буквы. а может ли нейросеть распознать волну Элиотта
Вы поймите, то что Вы предлагаете "распознавать буквы" - это аналогично распознаванию волн на истории котировок... да, это просто... Но кому нужны волны на истории?
Не может нейросеть определить буквы, которые появятся только еще через час... , но с некоторой не большой вероятностью, угадать все же может. Но это - не тот вариант, за который стоит вкладывать свои средства...
Вы поймите, то что Вы предлагаете "распознавать буквы" - это аналогично распознаванию волн на истории котировок... да, это просто... Но кому нужны волны на истории?
Не может нейросеть определить буквы, которые появятся только еще через час... , но с некоторой не большой вероятностью, угадать все же может. Но это - не тот вариант, за который стоит вкладывать свои средства...
Ну опять же сеть может распознать текущую волну которая в данный момент работате, как долго она проработате не известно, но выявить из всех перечисленных волн ту которая работает сейчас, возможно....
Да, Вы правы! Но это же самое может сделать и теханализ. Так зачем применять сильно-научные методы к решению задачи, которую можно решить с помощью обычных индикаторов?
Хотя любую задачу можно решить несколькими разными методами... кому как удобнее...
Да, Вы правы! Но это же самое может сделать и теханализ. Так зачем применять сильно-научные методы к решению задачи, которую можно решить с помощью обычных индикаторов?
Хотя любую задачу можно решить несколькими разными методами... кому как удобнее...
Ха..... Но ведь сеть можно натренировать и так чтобы она указывала на волну которая только начнёт работать в ближайшее будущее. как вам такое???? Тех анализ тут уже не поможет.... :-) И вот данное знание будет куда интересней :-)
Да, Вы правы - "в ближайшее будущее", но это сколько 2час или 2 недели?
На 2 час теханализ работает без проблем.
Так что выбирать метод для своей стратегии - дело самого Трейдера...
есть у меня размеченные графики и что дальше мне делать ?
Как вариант. Если в окне полная волна (а может ли она поместиться в окно? вопрос). то кодируете вектор входов единицей. Если только часть волны или вообще непонятно что - 0. Потом обучаете вашим любимым методом - классификатор.