Расчет риска
Допустим баланс 1000
Мы сделали 5 входов в рынок.При этой торговле прибыль в 15% была в 3 входах,при этом просадка в 20% была лишь однажды.Просадку в остальных случае точно не знаем,однако она не привышала 20%.
В трёх случаях когда прибыль доходила до 15%,она могла составить намного больше,тоесть это лишь ограничение по стопу(в некоторые дни прибыль была с учетом фиксированной 60-120%.
Вопрос как расчитать максимальную просадку при таких пораметрах
Стоп 20%(от начальных средств)
Ограничение прибыли по визуальному стопу(15%)тоесть 15% это несгораемая цифра,всё что заработано выше как бонус
Или стоп от начальных средсв можно увеличить ?
Максимальную посадку, вам рассчитает Маржин колл, так что не партесь по этому случаю.
Маржин Коля все рассчитает,
Тут стратегия, и "коля "сдесь не причем.Маржа допускает просадку в 75%.
Я спрашиваю вот о чем.Соотношение сил так скажем.
20% просадки при перпективе заработать от 20% и выше,с фиксацией на 20%(остальное бонус)
Тут стратегия, и "коля "сдесь не причем.Маржа допускает просадку в 75%.
Я спрашиваю вот о чем.Соотношение сил так скажем.
20% просадки при перпективе заработать от 20% и выше,с фиксацией на 20%(остальное бонус)
Допустим баланс 1000
Мы сделали 5 входов в рынок.При этой торговле прибыль в 15% была в 3 входах,при этом просадка в 20% была лишь однажды.Просадку в остальных случае точно не знаем,однако она не привышала 20%.
В трёх случаях когда прибыль доходила до 15%,она могла составить намного больше,тоесть это лишь ограничение по стопу(в некоторые дни прибыль была с учетом фиксированной 60-120%.
Вопрос как расчитать максимальную просадку при таких пораметрах
Стоп 20%(от начальных средств)
Ограничение прибыли по визуальному стопу(15%)тоесть 15% это несгораемая цифра,всё что заработано выше как бонус
Или стоп от начальных средсв можно увеличить ?
Можно смотреть распределение прибыли сделок, а там уже и вероятности можно посчитать, среднюю прибыль на сделку и др. 5 сделок для этого мало.
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Допустим баланс 1000
Мы сделали 5 входов в рынок.При этой торговле прибыль в 15% была в 3 входах,при этом просадка в 20% была лишь однажды.Просадку в остальных случае точно не знаем,однако она не привышала 20%.
В трёх случаях когда прибыль доходила до 15%,она могла составить намного больше,тоесть это лишь ограничение по стопу(в некоторые дни прибыль была с учетом фиксированной 60-120%.
Вопрос как расчитать максимальную просадку при таких пораметрах
Стоп 20%(от начальных средств)
Ограничение прибыли по визуальному стопу(15%)тоесть 15% это несгораемая цифра,всё что заработано выше как бонус
Или стоп от начальных средсв можно увеличить ?