Расчет риска

Новый комментарий
 

Допустим баланс 1000

 Мы сделали 5 входов в рынок.При этой торговле прибыль в 15% была в 3 входах,при этом просадка в 20% была лишь однажды.Просадку в остальных случае точно не знаем,однако она не привышала 20%.

 В трёх случаях когда прибыль доходила до 15%,она могла составить намного больше,тоесть это лишь ограничение по стопу(в некоторые дни прибыль была с учетом фиксированной 60-120%.

Вопрос как расчитать максимальную просадку при таких пораметрах

Стоп 20%(от начальных средств)

Ограничение прибыли по визуальному стопу(15%)тоесть 15% это несгораемая цифра,всё что заработано выше как бонус

Или стоп от начальных средсв можно увеличить ?

 
stsmotor:

Допустим баланс 1000

 Мы сделали 5 входов в рынок.При этой торговле прибыль в 15% была в 3 входах,при этом просадка в 20% была лишь однажды.Просадку в остальных случае точно не знаем,однако она не привышала 20%.

 В трёх случаях когда прибыль доходила до 15%,она могла составить намного больше,тоесть это лишь ограничение по стопу(в некоторые дни прибыль была с учетом фиксированной 60-120%.

Вопрос как расчитать максимальную просадку при таких пораметрах

Стоп 20%(от начальных средств)

Ограничение прибыли по визуальному стопу(15%)тоесть 15% это несгораемая цифра,всё что заработано выше как бонус

Или стоп от начальных средсв можно увеличить ?

Максимальную посадку, вам рассчитает Маржин колл, так что не партесь по этому случаю.
 
Alexey Busygin:
Максимальную посадку, вам рассчитает Маржин колл, так что не партесь по этому случаю.
Маржин Коля все рассчитает,
 
Yuriy Asaulenko:
Маржин Коля все рассчитает,
И всех расчитает
 

Тут стратегия, и "коля "сдесь не причем.Маржа допускает просадку в 75%.

Я спрашиваю вот о чем.Соотношение сил так скажем.

20% просадки при перпективе заработать от 20% и выше,с фиксацией на 20%(остальное бонус)

 
stsmotor:

Тут стратегия, и "коля "сдесь не причем.Маржа допускает просадку в 75%.

Я спрашиваю вот о чем.Соотношение сил так скажем.

20% просадки при перпективе заработать от 20% и выше,с фиксацией на 20%(остальное бонус)

Рынок не предсказуем, поэтому говорить о конкретных соотношениях стопа бессмысленно! Сегодня это соотношение работает, завтра нет. Чтоб строить конкретные соотношения, для начала надо просчитать рынок. А из этого расчета, нужно и выбрать то соотношение которое больше подходит. А иначе рынок будет бить в одну точку, до прихода дяди Коли.
 
stsmotor:

Допустим баланс 1000

 Мы сделали 5 входов в рынок.При этой торговле прибыль в 15% была в 3 входах,при этом просадка в 20% была лишь однажды.Просадку в остальных случае точно не знаем,однако она не привышала 20%.

 В трёх случаях когда прибыль доходила до 15%,она могла составить намного больше,тоесть это лишь ограничение по стопу(в некоторые дни прибыль была с учетом фиксированной 60-120%.

Вопрос как расчитать максимальную просадку при таких пораметрах

Стоп 20%(от начальных средств)

Ограничение прибыли по визуальному стопу(15%)тоесть 15% это несгораемая цифра,всё что заработано выше как бонус

Или стоп от начальных средсв можно увеличить ?

Можно смотреть распределение прибыли сделок, а там уже и вероятности можно посчитать, среднюю прибыль на сделку и др. 5 сделок для этого мало.

Новый комментарий