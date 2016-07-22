На мт4 , как получить индекс доллара? В коде есть переменная?
И если нет, то почему нет???
Moves:
И если нет, то почему нет???
И если нет, то почему нет???
Какая переменная ? Есть формула:
в терминале должны присутствовать данные символы.
В моей реализации код индикатора выглядит так (прикрепленный файл)
Файлы:
Vladimir Zubov:
Какая переменная ? Есть формула:
в терминале должны присутствовать данные символы.
В моей реализации код индикатора выглядит так (прикрепленный файл)
Да просто читаем символ USDX и все ))
Если такого символа брокер не предоставляет, то в топку такого брокера, ищем другого.
Ihor Herasko:Аа такуой симбол есть чтоли))) поищука.
Да просто читаем символ USDX и все ))
Если такого символа брокер не предоставляет, то в топку такого брокера, ищем другого.
Moves:Не у всех дц есть, если и есть то он не торгуемый, если нет то индикатор в помощь.
Аа такуой симбол есть чтоли))) поищука.
Аа такуой симбол есть чтоли))) поищука.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь