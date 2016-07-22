На мт4 , как получить индекс доллара? В коде есть переменная?

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И если нет, то почему нет???
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Moves:
И если нет, то почему нет???

Какая переменная ? Есть формула: 

 

в терминале должны присутствовать данные символы. 

В моей реализации код индикатора выглядит так (прикрепленный файл) 

Файлы:
USD_Currency_Index.mq4  4 kb
 
Vladimir Zubov:

Какая переменная ? Есть формула: 

 

в терминале должны присутствовать данные символы. 

В моей реализации код индикатора выглядит так (прикрепленный файл) 

Да просто читаем символ USDX и все ))

Если такого символа брокер не предоставляет, то в топку такого брокера, ищем другого. 

 
Ihor Herasko:

Да просто читаем символ USDX и все ))

Если такого символа брокер не предоставляет, то в топку такого брокера, ищем другого. 

Аа такуой симбол есть чтоли))) поищука.
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Moves:
Аа такуой симбол есть чтоли))) поищука.
Не у всех дц есть, если и есть то он не торгуемый, если нет то индикатор в помощь.
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