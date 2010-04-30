График нормально выглядит, только после 27 ноября 2009г. Это нормально?
Если это не наш демо-сервер (MetaQuotes Demo), то скорее всего нет детальной истории у торгового сервера.
Попробуйте подключиться к нашему серверу access.metatrader5.com
1Serg:Это нормально. Просто ранее этой даты нет минутной истории на сервере, а так как история хранится только в минтуках, то каждый день ранее этой даты представлен единственной минутой на начале дня.
Уже лучше, но до 4 января 1999 года.
Rosh:На access.metatrader5.com такая история и будет? В будущем нет ли планов ее углубить и максимальна детализировать?
Обновление графика делал, но не помогло. Возможно дело в данных сервера ДЦ?