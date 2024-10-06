Причина возникновения ошибки 4756 - страница 3

Renat Akhtyamov:

Возможно что есть еще ошибки до того, как отправилась команда на сервер

Приведите выкопировку из кода по модификации позиции

Ренат, привожу текст скрипта на модификацию:

// Если имеем один рыночный ордер, то этот Script модифицирует
// этот ордер, выставляя SL=70 пп и TP=10 пп.
#property strict

#ifdef __MQL4__
    #include "d:\_mq4\#__Библ.mq4"
#endif
#ifdef __MQL5__
    #include "d:\_mq4\#_B_Библ.mq5"
#endif

#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>

CPositionInfo Pozicii;
CTrade        Sdelki;//Сделки;

void OnStart()
{
   MessageBox("Скрипт стартовал !");

   int SL=70, TP=10;
   double _SL=Перевод_пунк_в_дробь(SL), _TP=Перевод_пунк_в_дробь(TP), ЦО=0.;
   double СЛ=0., ТП=0.;
   
    ResetLastError();// -сбросим код последней ошибки в ноль;

      for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--)
      {
         if(Pozicii.SelectByIndex(i))
         {
            if(Pozicii.Symbol()==Symbol() )
            {                
               if(Pozicii.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
                 { 
                   ЦО = Pozicii.PriceOpen(); СЛ=ЦО-_SL; ТП=ЦО+_TP;
                   Sdelki.PositionModify(Pozicii.Ticket(),NormalizeDouble(СЛ,Digits()),NormalizeDouble(ТП,Digits()));
                 }
               if(Pozicii.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL)
                 {
                   ЦО = Pozicii.PriceOpen(); СЛ=ЦО+_SL; ТП=ЦО-_TP;
                   Sdelki.PositionModify(Pozicii.Ticket(),NormalizeDouble(СЛ,Digits()),NormalizeDouble(ТП,Digits()));
                 }
            }
         }
      }
   int Ошибка=GetLastError();
   MessageBox("Ошибка скрипта: "+IntegerToString(Ошибка));

Вырезал по максимуму. Оставил только модификацию позиции BUY: просто пытаемся тупо выставить SL и TP заданные во входных параметрах.

Как результат:

CTrade::OrderSend: modify position #323221286 GBPUSD (sl: 1.27716, tp: 1.28716) [market closed]
Modify 323221286 Position -> false. Result Retcode: 10018, description of result: market closed
File: Stop Loss Take Profit.mq5, symbol: GBPUSD
Code of request result: 10018
code of request result as a string: market closed
Deal ticket: 0
Order ticket: 0
Volume of deal or order: 0.00
Price, confirmed by broker: 0.00000
Current bid price: 1.28216 (the requote): 0.00000
Current ask price: 1.28332 (the requote): 0.00000
Broker comment: Market closed
Freeze Level: 0, Stops Level: 0
Price of position opening: 1.28702
Price of position's Stop Loss: 0.00000
Price of position's Take Profit: 1.28816
Current price by position: 1.28216

закономерно получаем 10018.


ВНИМАНИЕ: данный код НЕЛЬЗЯ применять в реале! Здесь не анализруется текущий SL и TP у позиции, нет проверки на уровни заморозки и отступа ...

Файлы:
и эту функцию бы глянуть:

Владимир, я попробовал Ваш скрипт. Действительно, получил ожидаемый результат 10018, то есть рынок закрыт. Я буду совершенствовать этот скрипт: добавлю модификацию для POSITION_TYPE_SELL, добавлю анализ SL и TP на предмет того, может они уже такие, как я хочу, и, следовательно, в модификации не нуждаются. Не знаю, есть ли смысл проверять уровни заморозки и отступа.

В любом случае, огромное Вам спасибо за хлопоты ! Можно было, конечно, найти в Code Base такой уже готовый скрипт. Но хотелось бы иметь свой скрипт, которым я лично умею управлять, исправлять ...

 
Вот и ладненько. Счёт вытираю из своего терминала.

 
Renat Akhtyamov:

и эту функцию бы глянуть:

Ренат, я эту функцию не держу в секрете. Может, она Вам не понравится, но она у меня работает надёжно. На вход поступают четырехзначные старые пункты, например, 90 пп. Эта функция переводит их в дробь: в 0.00900:

double Перевод_пунк_в_дробь(double X)
{
   double Y = 0;
   // Определяем 4 или 5-значность ДЦ:
   if( Digits() == 5) Y = X*10*Point();
   if( Digits() == 4) Y = X*Point();   
   if( Digits() == 3) Y = X*10*Point();
   if( Digits() == 2) Y = X*Point();
   if( Digits() == 1) Y = X*10*Point();
   if( Digits() == 0) Y = X;
Y = NormalizeDouble(Y, Digits());
return Y;
Не удалось отправить торговый запрос. Потому, что рынок закрыт.  

 
а так ошибка исчезнет?

if( Digits() == 5) Y = X*10.0*Point();

и тут бы я попробовал сразу:

Чтоб не плодить одинаковые темы, спрошу здесь.

При закрытии позиций на форексе, хеджинговый счёт сервер MetaQuotes-Demo, регулярно появляется    OrderSend error 4756.

deviation делал даже 10000, ошибка всё равно остаётся. Позиция может закрыться и с третьего и с четвёртого раза.

Код для закрытия такой:

void PositionClose(ENUM_POSITION_TYPE position_type)
  {
   ResetLastError();
   double sl=0, tp=0;
   int total = PositionsTotal(); // количество открытых позиций
//--- перебор всех открытых позиций
   for(int i = 0; i <= total; i++)
     {
      //--- параметры ордера
      ulong  position_ticket = PositionGetTicket(i);                                    // тикет позиции
      string position_symbol = PositionGetString(POSITION_SYMBOL);                      // символ
      ulong  magic = PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);                                // MagicNumber позиции
      double volume = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);                               // объем позиции
      double _sl = PositionGetDouble(POSITION_SL);
      double _tp = PositionGetDouble(POSITION_TP);                             
      ENUM_POSITION_TYPE type = (ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);  // тип позиции
      //--- если MagicNumber совпадает
      if(magic == Magic || Magic == 0)
        {
         if(position_symbol == _Symbol)
           {
            //--- обнуление значений запроса и результата
            ZeroMemory(request);
            ZeroMemory(result);
            //--- установка параметров операции
            request.action   = TRADE_ACTION_DEAL;       // тип торговой операции
            request.position = position_ticket;         // тикет позиции
            request.symbol   = position_symbol;         // символ
            request.volume   = volume;                  // объем позиции
            request.deviation = slippage;               // допустимое отклонение от цены
            request.magic    = Magic;                   // MagicNumber позиции
            request.sl          = _sl;
            request.tp          = _tp;
            //--- установка цены и типа ордера в зависимости от типа позиции
            if((type == POSITION_TYPE_BUY && position_type == POSITION_TYPE_BUY) || (type == POSITION_TYPE_BUY && position_type == 0))
              {
               request.price = NormalizePrice(SymbolInfoDouble(position_symbol, SYMBOL_BID));
               request.type = ORDER_TYPE_SELL;
              }
            else
               if((type == POSITION_TYPE_SELL && position_type == POSITION_TYPE_SELL) || (type == POSITION_TYPE_SELL && position_type == 0))
                 {
                  request.price = NormalizePrice(SymbolInfoDouble(position_symbol, SYMBOL_ASK));
                  request.type = ORDER_TYPE_BUY;
                 }
            if(!OrderSend(request, result))
               PrintFormat("OrderSend error %d", GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

double NormalizePrice(const double price)
  {
   double tick_size = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
   if(tick_size != 0)
      return(NormalizeDouble(MathRound(price / tick_size) * tick_size, _Digits));
//---
   return(NormalizeDouble(price, _Digits));
Пробовал использовать СБ , ошибка пропадает, но позиции всё равно не закрывает, программа просто пропускает их и закрывает не в цикле а только при повторных заходах в функцию закрытия сделок.

Aleksandr Slavskii:

Чтоб не плодить одинаковые темы, спрошу здесь.

При закрытии позиций на форексе, хеджинговый счёт сервер MetaQuotes-Demo, регулярно появляется    OrderSend error 4756.

deviation делал даже 10000, ошибка всё равно остаётся. Позиция может закрыться и с третьего и с четвёртого раза.

Код для закрытия такой:




Пробовал использовать СБ , ошибка пропадает, но позиции всё равно не закрывает, программа просто пропускает их и закрывает не в цикле а только при повторных заходах в функцию закрытия сделок.

В чём может быть причина? Как избавится от этой ошибки?

Думаю это косяк MQL, я смог решить подобный вопрос заменой функции “for” на “while”
